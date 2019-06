World Press Photo v Praze: Setkejte se osobně s nejlepším fotožurnalistou světa

Nejlepší novinářské snímky světa se po dvouleté odmlce opět vracejí do České republiky. V rámci výstavy World Press Photo 2019 je možné setkat se i s nejlepším fotožurnalistou světa Johnem Moorem. Fotografie budou na Staroměstské radnici vystaveny od čtvrtka 6. června do konce měsíce.

Výstavu do České republiky přiváží organizace Czech Photo, která stojí za soutěžemi Czech Press Photo a Czech Nature Photo. Vítězné fotografie a příběhy odrážejí nejdůležitější události roku 2018. V prostorách pražské Staroměstské radnice bude k vidění celkem 156 výjimečných snímků, které uspěly v soutěži World Press Photo 2019.

Zahájení se letos zúčastní i absolutní vítěz soutěže - držitel titulu Picture of the Year John Moore z agentury Getty Images. Navíc lze navštívit jeho autorskou prezentaci, která se uskuteční ve čtvrtek 6. června v Czech Photo Centre v pražských Nových Butovicích. Jeho prezentace bude tlumočena do češtiny a registrovat se na ni lze na stránkách Czech Photo Centre.

Mooreův snímek malé Yanely se stal symbolem migrační krize na hranicích mezi Mexikem a USA a zařadil se mezi ikonické obrazy světové fotografie. "Migrace je jedním z nejzásadnějších problémů současného světa. Vím, že Evropu zasáhla podobně jako Ameriku. Snažím se tento problém dokumentovat, zachytit a popsat. Jako žurnalista ho nekomentuji. Jen ukazuji, co se na hranici mezi Mexikem a USA děje," uvedl.

Na Staroměstské radnici jsou samozřejmě k vidění i snímky českého fotografa Michaela Hankeho, který se již podruhé umístil v kategorii Sport. Letos to bylo se sérií "Nikdy ho neviděli brečet".

Vypráví příběh handicapovaného sportovce Zdeňka Šafránka, který po úrazu v roce 2003 zůstal upoután na invalidní vozík. Přesto však dál sklízí jeden sportovní úspěch za druhým - hraje sledge hokej, byl českým šampionem v paraboxu a reprezentuje Českou republiku na handbiku.

"Jednou se ho novináři ptali, jestli by chtěl vrátit čas a změnit události tak, aby se mu nestal úraz, který zcela změnil jeho život. Řekl, že ne. Že je spokojený s životem, který má. A že mu zdravotní handicap v životě více dal, než vzal," říká Michael Hanke.

Kolekci vybraných fotografií doplní také Cena Prahy, která představí tvorbu Chrise McGratha. Ten na World Press Photo získal prvenství v kategorii Aktualita.

Výstava bude otevřena od 6. června do 30. června na Staroměstské radnici každý den od 10 do 19 hodin. Základní vstupné činí 150 a snížené 80 korun. V průběhu výstavy se budou konat doprovodné akce.