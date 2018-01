Výstava Václava Šilhy Na vlnách fotografie propojuje snímky domorodých kultur s životem v Antarktidě

před 5 hodinami

Od poloviny ledna až téměř do konce února se v galerii Czech Photo Centre představí držitel řady cen Czech Press Photo a spoluautor několika knih Václav Šilha. Výstava nese název Na vlnách fotografie.

"Šilha, jehož snímky jsou pravidelně publikovány jak u nás, tak v zahraničních časopisech typu BBC Wildlife Magazine a National Geographic, je známý především díky fotografiím pořízeným během toulek za zvířaty. Czech Photo Centre se však tentokrát zaměří i na jeho práce, které zachycují mizející domorodé kultury Asie, Afriky a Jižní Ameriky v kontrastu s černobílými fotografiemi nejjižnějšího kontinentu zeměkoule," vysvětluje Veronika Souralová, ředitelka centra.

Na jedné straně se tak na výstavě Na vlnách fotografie pozornost soustřeďuje jednak na člověka a jeho postavení v různých koutech světa, na druhé pak na černobílé snímky Antarktidy - kontinentu, jehož hrdý a nedostupný chlad zůstává stále ještě výzvou. I v této části světa přitom ale může dojít rychle ke změnám.

"Naše planeta je komplexní celek, ve kterém se mísí nejrůznější formy života a vše spolu úzce souvisí. Proto je logické, že jsem se v tomto případě zaměřil na živočišný druh, o kterém věříme, že si stojí nejvýše. Tedy na člověka a jeho kulturu," vysvětluje autor výstavy Václav Šilha.

Výstava Na vlnách fotografie potrvá v Czech Photo Centre od 18. ledna do 25. února. Bude otevřena každý den kromě pondělí. V úterý až pátek vždy od 11.00 do 18.00 hodin a o víkendu od 10.00 do 18.00 hodin. Základní vstupné činí 80 a snížené 40 korun.

Šilha je držitelem druhé ceny v rámci novinářské soutěže Czech Press Photo 2006, první ceny Czech Press Photo za rok 2012, ceny Trigema Czech Press Photo za rok 2014 a v roce 2017 byl nominován na první cenu Czech Press Photo v kategorii Video. V roce 2012 obdržel v rámci 16. mezinárodního bienále FIAP v Norsku zlatou medaili NSFF. Je rovněž spoluautorem knih Divoká planeta, Afrika v nás a Afrika v nás II.

Další informace lze nalézt na www.czechphotocentre.cz a www.photo-silha.cz.