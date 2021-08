Fotograf křtí knihu snových krajin. Vychází z Máchy, Andersena a Exupéryho

Mezinárodně oceňovaný fotograf Vladimír Kysela, který je známý především díky jeho snovým abstraktním krajinám, představí při křtu v pražské galerii Czech Photo Centre monografii věnovanou fotografickým projektům o Máchovi, Andersenovi a Exupérym.

Během křtu budou v galerii Czech Photo Centre v vystaveny také Kyselovy snímky. O několik dní později, 6. září, na křest naváže výstava v liberecké Krajské vědecké knihovně, která potrvá až do 8. října. Součástí vernisáže bude mimo jiné i divadelní představení, které na motivy výstavy nastudovali herci Taťjana Medvecká a Tomáš Pavelka v režii a podle scénáře Tomáše Vondrovice.

"Vladimír Kysela má význačný abstraktní styl, charakteristický jemnými snovými krajinami. Jeho díla probouzí představivost a nechávají diváka uniknout, dát se unést do jiného světa, dát prostor jeho vlastním myšlenkám a interpretacím tak jako ta nejlepší abstraktní díla," komentuje Kyselovu práci Ralf Stelander, zakladatel významného fotografického serveru 1x.com, zaměřeného na uměleckou fotografii.

Triptych inspirovaný spisovateli a literárními díly vznikl v letech 2016-2019. Vladimír Kysela při cestách za inspirací navštívil nejen místa, kam jsou díla situována, ale také ta, která jsou spojená s životy jejich autorů: Čechy, Dánsko, Francii, Anglii, ale také třeba Maroko, Island či Kanárské ostrovy. Neváhal si dokonce pronajmout letadlo a letět s jeho pilotem po stopách Antoina de Saint-Exupéryho nad Saharou.

Kniha se začala rodit před pěti lety, v krajině pod Bezdězem. Fotograf si dokonce přesně pamatuje okamžik, kdy se to stalo. "Můj literárně-fotografický příběh se začal psát 28. března 2016, krátce po sedmé hodině ranní. Tedy zhruba 250 let poté, co se odehrála tragédie, jež se posléze stala předlohou k Máchově básni Máj," vypráví. "Brzy ráno jsem ve Starých Splavech vyfotil záběr Bezdězu přes hladinu jezera, který mi později přinesl nejen ocenění v mezinárodních soutěžích, ale hlavně, aniž jsem to tehdy tušil, odstartoval celý literární triptych."

Vladimír Kysela se netají tím, že vždy miloval literaturu. "Jsem typický knihomol. Mám rád příběhy, fascinuje mě talent a dovednosti nejen spisovatelů, ale také hudebních skladatelů, malířů, architektů, fascinuje mě schopnost herců a muzikantů interpretovat daná díla. A tahle fascinace je určitě to hlavní, co stálo za vznikem triptychu - snaha o interpretaci příběhů tří slavných spisovatelů vizuální formou," konstatuje.

Monografie "Mácha - Andersen - Exupéry" je první autorskou publikací fotografa Vladimíra Kysely. Obsahuje soubor vybraných klíčových obrazů ze všech tří literárních cyklů. Kniha vyšla vlastním nákladem s přispěním sponzorů Jonathana a Craiga Slassových, v grafické úpravě libereckého grafika Ondřeje Musila.

O autorovi

Vladimír Kysela (1958) se narodil v Ústí nad Orlicí a již téměř 40 let žije v Liberci. Od roku 2017 je členem Asociace profesionálních fotografů, české sekce Evropské fotografické federace a od roku 2019 také držitelem evropského certifikátu QEP. Jeho projekty vycházející z literárních podnětů (Karel Hynek Mácha, Hans Christian Andersen a Antoine de Saint Exupéry) získaly ocenění ve významných mezinárodních soutěžích. Kysela svoji práci pravidelně prezentuje na výstavách, věnuje se také lektorské činnosti a pořádání unikátních fotocest po stopách významných umělců. Více na stránkách www.vladimirkysela.com.

O křestu knihy a o výstavě

Křest se uskuteční 30. srpna v 18 hodin v galerii Czech Photo Centre v pražských Nových Butovicích (galerie je hned u stanice metra) a je otevřený veřejnosti.

Výstava v liberecké Krajské vědecké knihovně začíná 6. září a potrvá do 8. října. Vernisáž se uskuteční 9. září. Více podrobností najdete na webu fotografa Vladimíra Kysely.