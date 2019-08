Fotky s nádechem mystiky. Vladimír Brunton vystavuje snímky, jež spojuje téma kabaly

Český fotograf Vladimír Brunton je autorem světově originálního ručního zpracování fotografického obrazu. Vychází ze starého řemeslného způsobu, jaký se používal ve fotografii před 100 lety. Brunton díky tomuto unikátnímu postupu přenáší obrazy na plátno nebo na ruční papír, který si sám vyrábí. V pražské galerii Czech Photo Centre představí svůj soubor Odhalená Kabala.

První nápad, že by mohl nafotografovat soubor vycházející z myšlenek kabaly, vznikl podle autora před rokem v Izraeli. Kabala je podle encyklopedií druh židovské mystiky, jejímž cílem je přiblížit duši Bohu a poznat duchovní svět. Výstava Odhalená Kabala, která potrvá od poloviny srpna do poloviny září, pojednává podle autora snímků o nejstarších principech stvoření světa a evoluce.

Vladimír Brunton chápe kabalu nikoliv jako mystický směr, ale jako svébytnou vědu. "Na rozdíl od mystických směrů, které neprávem používají název kabala, je původní, autentická kabala vědou. Její vysvětlení zákonů přírody a lidského vývoje je opřeno o důkazy. Popisuje zákonitosti vyšších světů, které postupně poznává a které ovlivňují ten náš, fyzický," říká.

Výstava v galerii Czech Photo Centre v pražských Nových Butovicích bude otevřena od 15. srpna do 15. září každý den kromě pondělí. V úterý až pátek vždy od 11.00 do 18.00 hodin a o víkendu od 10.00 do 18.00 hodin. Základní vstupné činí 80 a snížené 40 korun. Galerie se nachází 100 metrů od stanice metra Nové Butovice na adrese Seydlerova 2835/4, Praha 5.