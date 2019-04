Známe nové majitele fotografických Oscarů. Toto jsou nejlepší fotografové světa

Světová fotografická organizace slavnostně vyhlásila nejlepší profesionální fotografy roku 2019. Ceny přirovnávané k fotografické obdobě filmových Oscarů získalo v různých kategoriích celkem deset autorů. Absolutním vítězem a držitelem ocenění pro fotografa roku se stal Ital Federico Borella. Dokumentoval život v indické oblasti, kde roste počet sebevražd farmářů v souvislosti s klimatickými změnami.

"Narazil jsem na velice zajímavou vědeckou studii, která prokázala, že existuje vztah mezi globálním oteplováním a rostoucím počtem sebevražd farmářů v indických oblastech těžce postižených vlnou veder a sucha. Nechal jsem si tu studii poslat, prostudoval jsem ji a pak jsem vyrazil fotit do Indie," uvedl Federico Borella, když představoval své snímky na výstavě v londýnském Somerset House. Ten je už tradičně místem, kde jsou k vidění práce vítězů prestižní celosvětové soutěže Sony World Photography Awards.

To, že z deseti nominovaných fotografů vyhrál právě Federico Borella, bylo do jisté míry symbolické. Cenu totiž dostal v době, kdy londýnský most Waterloo Bridge zablokovaly na několik dní protesty aktivistů, upozorňující právě na globální oteplování a klimatické změny. (Způsobili tak v centru britské metropole citelné dopravní komplikace a zácpy).

V prestižních kategoriích, označovaných souhrnně názvem "Professional", soutěžili fotografové se seriály snímků. Z výsledků je patrné, že porota letos kladla velký důraz na ekologická a genderová témata.

Kromě toho se v soutěži hodnotily také kategorie označené jako "Open". Jednu z nich, zaměřenou na kreativní fotografickou tvorbu, vyhrál Čech Martin Stranka.

Cenu za celoživotní přínos světové fotografii letos obdržel Nadav Kander (narodil se v Izraeli v roce 1961, ale většinu života prožil v Jihoafrické republice a ve Velké Británii). Jde o fotografa, který je známý kromě jiného třeba souborem portrétů "Obamovi lidé" z roku 2009, ve kterém fotil tým tehdy nově zvoleného prezidenta USA.

Do soutěže Sony World Photography Awards fotografové z celého světa letos přihlásili rekordních 327 tisíc snímků. Soutěž je otevřena amatérům i profesionálům a není vázána na žádnou konkrétní značku fotoaparátu.