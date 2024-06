Smutný orangutan. Vítězem soutěže monackého knížete je fotka trpící opice

V Safari Worldu v Bangkoku jsou orangutani už desítky let využíváni k pobavení turistů. Každý je tam nutí vystupovat před publikem. Na jejich zneužívání upozornil fotograf Aaron Gekoski. Jeho snímek zvítězil v soutěži fotografů přírody a životního prostředí nazvané Environmental Photography Award, která se pořádá pod záštitou Nadace monackého knížete Alberta II.

Do čtvrtého ročníku soutěže se letos přihlásilo na 2600 fotografů z celého světa a porota hodnotila celkem 11 tisíc snímků. Mezi oceněnými autory je i český fotograf přírody Vladimír Čech, který se probojoval mezi nejlepší tři v kategorii Lesy.

Titul pro absolutního vítěze nakonec získal mezinárodně uznávaný fotožurnalista a světoběžník Aaron Gekoski. Jeho snímek "Nevidím zlo" zachycuje orangutana Ning Nonga, který odevzdaně čeká na turisty, aby se s ním mohli vyfotografovat po představení, ve kterém v Bangkoku vystupoval.

"V Safari Worldu v Bangkoku jsou orangutani už desítky let využíváni při představeních. Každý den jsou nuceni vystupovat před publikem, které za jejich zhlédnutí platí. Tančí tam v bikinách, jezdí na kole a bojují proti sobě. Jsou také využíváni k fotografování, což je činnost, kterou vykonávají celé hodiny, přestože jsou to od přírody plachá a samotářská zvířata. Pod nablýskaným zevnějškem se skrývá temný svět nelegální činnosti a týrání zvířat," upozorňuje fotograf Gekoski.

Často jde podle něj o zvířata násilně vytržená z volné přírody, propašovaná přes hranice a poté cvičená krutými metodami. "Kdyby se takto zacházelo s lidmi, mluvili bychom o mučení," říká fotograf, který několik let pracoval na investigativním dokumentárním filmu s názvem Eyes of the Orangutan (Oči orangutana). Popisuje v něm svět turistiky v divoké přírodě, kde hrají velkou roli právě orangutani.

"Snažím se přimět lidi, aby si dvakrát rozmysleli, než navštíví místa, jako je Safari World," říká Gekoski a ptá se: "Pokud můžeme takto zacházet s jedním z našich nejbližších žijících příbuzných živočišných druhů, jakou naději pak mají ty ostatní?"

Podle předsedy poroty Alexe Mustarda má fotografie stále velkou sílu a dokáže upozorňovat na problémy kolem nás. "Pokud jde o svět přírody, víme, že lidé jsou ochotnější chránit to, co znají a mají rádi. Proto my fotografové hrajeme zásadní roli v informování veřejnosti, poskytování nových poznatků a sdílení našich emocí a jedinečných zážitků. Zdařilá ekologická fotografie může být uměleckým dílem i aktivistickým sloganem. Ty nejlepší snímky se mohou jediným pohledem dotknout smyslů i srdce a významně změnit naši planetu," věří.

Fotografie, které porota vybrala, podle Mustarda diváky musí zasáhnout. "Vyzdvihují rozmanitost a krásu člověkem nepoznamenaných míst naší planety a především podávají svědectví nejen o katastrofách, které lidé v přírodě způsobují, ale také o naději, spočívající v mnoha pozitivních opatřeních, přijímaných po celém světě."

Oceněné snímky ze soutěže Environmental Photograhy Award jsou nyní vystaveny na promenádě Larvotto v Monaku a budou tam k vidění až do 30. července. Poté bude výstava putovat po celém světě.