Čech vyfotil neuvěřitelný jev a uspěl v soutěži. Pomohly mu nepatrné organismy

Nádherné snímky polárních září, nočních krajin i pohledy do hlubin vesmíru nabízí letošní vítězné snímky z prestižní světové soutěže fotografů vesmíru. Pod názvem Astronomy Photographer of the Year ji pořádá Královská observatoř v Greenwichi. Mezi oceněnými je letos i český fotograf Petr Horálek, který je třetí v kategorii Krajina pod noční oblohou.

Hlavní cenu a titul pro nejlepšího astrofotografa roku letos vybojoval Američan Ryan Imperio. Porota jeho práci ocenila především proto, že se mu podařilo inovativně zachytit takzvané Bailyho perly během prstencového zamění Slunce. Bailyho perly jsou optickým úkazem pozorovatelným těsně před začátkem úplného zatmění Slunce a po jeho skončení nebo také při prstencovém zatmění. Vzniká přechodem slunečních paprsků přes nerovnoměrný okraj Měsíce (tvarovaný krátery a údolími) a projevuje se jako obloukový řetězec zářivých perel. Úkaz popsal Francis Baily při úplném zatmění Slunce v Itálii v roce 1836. Zachycení Baileyho perel je náročné, jev je totiž pozorovatelný jen velmi krátkou dobu. Oceněný snímek českého fotografa Petra Horálka. | Foto: Petr Horálek, Astronomy Photographer of the Year 2024 "Každý rok jsou vítězné snímky naprosto úžasné a já jsem nadšený a poctěný, že letos je mezi nimi i moje fotografie," uvedl Ryan Imperio. "Vůbec jsem nečekal, že bych se mohl stát celkovým vítězem," dodal. "Jeho snímek mě uchvátil a ohromil. Je to výjimečná práce, která si zaslouží vysoké ocenění a uznání," konstatovala porotkyně soutěže Kerry-Ann Lecky Hepburnová. Cenu pro nejlepšího mladého astrofotografa světa pak získal Ital Daniel Borsari za snímek mlhoviny NGC 1499 "Kalifornie". Podle porotce Neala Whiteho je to "ukázka budoucnosti astronomické fotografie, kterou nebojácně a otevřeně rozvíjí nová generace". Astronom z Královské observatoře v Greenwichi Ed Bloomer byl úrovní snímků nadšený. "Opět jsem měl tu velkou čest být v porotě soutěže Astronomický fotograf roku. Zaplavilo nás množství úžasných prací a je radost vidět, co nejlepší světoví astrofotografové vytvářejí. Musím říci, že výběr vítězů byl dlouhý proces a v porotě se o něm hodně diskutovalo," dodal. Jak Bloomer dále uvedl, letos ho zvlášť okouzlila velmi silná kategorie, zaměřená na zachycení polárních září. "Ale v každé kategorii se najdou zázraky. Zkuste si na výstavě prohlédnout co nejvíce fotografií, budete uneseni tím, co uvidíte," konstatoval. Soutěž Astronomický fotograf roku pořádá Královská hvězdárna v Greenwichi za podpory společnosti Liberty Specialty Markets a ve spolupráci s časopisem BBC Sky at Night. Do soutěže bylo letos přihlášeno více než 3500 snímků z 58 zemí světa. Výstavu nejlepších prací je možno navštívit v Námořním muzeu v Greenwichi, a to od pátku 13. září. Soutěž můžete také sledovat na Instagramu a na Facebooku.