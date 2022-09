Nejlepší fotky vesmíru: Když kometa Leonard ztratila kus ohonu a další skvosty

Foto: Gerald Rhemann, Astronomy Photographer of the Year 2022

Snímek, který zachycuje, jak se od komety Leonard odpojuje část jejího ohonu, získal prestižní cenu pro nejlepší astronomickou fotografii roku v soutěži Astronomy Photographer of the Year. Výsledky oznámila britská Královská observatoř v Greenwichi, která soutěž pořádá. V galerii se můžete podívat na vítězné snímky v jednotlivých kategoriích.

Vítězný snímek pořídil rakouský astrofotograf Gerald Rhemann na Štědrý den roku 2021 v Namibii. Porota ocenila, že fotograf zachytil zcela jedinečný okamžik, a ocenila jak vědeckou, tak i výtvarnou kvalitu jeho záběru. "Ocenění je jedním z vrcholů mé astrofotografické práce," uvedl Rhemann.

Snímek je vystaven spolu s vítězi ostatních kategorií na doprovodné výstavě, která začala v britském Národním námořním muzeu v sobotu 17. září 2022 a potrvá až do srpna 2023.

"Nejlepší světoví astrofotografové letos opět předvedli svůj talent a inovativní přístup. Dokázali skvěle zachytit události ve vesmíru i najít nové způsoby, jak nám přiblížit už dobře zdokumentované objekty. Prokázali dokonalou znalost svého řemesla a jako vždy bylo pro nás potěšením posuzovat tyto neuvěřitelné snímky," uvedl porotce soutěže Steve Marsh, který působí v časopise BBC Sky at Night.

Úroveň vysoká

S jeho názorem souhlasí také astronom Ed Bloomer z Královské observatoře v Greenwichi, která soutěž pořádala. "Účastníci soutěže opět vytvořili úžasné snímky. Úroveň je neuvěřitelně vysoká. Bylo opravdu potěšující vidět, kolik astrofotografů se rozhodlo zachytit neobvyklé, zřídka zobrazované nebo přechodné jevy.

Soutěž Astronomy Photographer of the Year pořádá Královská observatoř v Greenwichi za podpory společnosti Liberty Specialty Markets a ve spolupráci s časopisem BBC Sky at Night. Letos se uskutečnil její 14. ročník. Fotografové ze šedesáti zemí světa zaslali porotě ke zhodnocení přes tři tisíce snímků.