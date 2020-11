Veselé fotky zvířat: Neslušné gesto želváka Terryho vyhrálo hlavní cenu

Mezinárodní fotografická soutěž Comedy Wildlife Photography Awards, o jejímž průběhu jsme průběžně informovali, zná letošní vítěze. Hlavní cenu a safari v keňské rezervaci Massai Mara vyhrál australský fotograf Mark Fitzpatrick se snímkem želvy, která vypadá, jako by do objektivu ukazovala vztyčený prostředník. Na ostatní vítězné snímky se můžete podívat ve fotogalerii.

V soutěži, jejímž cílem není jen ukazovat zábavné fotografie, ale také upozornit na nutnost ochrany přírody, se letos sešlo na sedm tisíc snímků od fotografů z celého světa. Porotci ovšem přiznávají, že snímek, který pořídil Mark Fitzpatrick, byl jejich jasným favoritem. Fotografie vznikla u pobřeží australského ostrova Lady Elliot.

"Jsem nadšený a je to pro mě čest, že vyhrála moje fotografie," říká autor vítězného snímku. "Je úžasné vidět reakce lidí, Terry dokázal svým gestem lidi rozesmát a to je v tomto těžkém roce moc důležité. Navíc fotografie pomáhá šířit poselství soutěže o tom, že je důležité chránit přírodu," uvedl Mark Fitzpatrick. Za vítězný snímek dostal nejen možnost zúčastnit se safari v keňské rezervaci Massai Mara, ale také fotoaparát Nikon, fotografickou brašnu Think Tank a cenu ručně vyrobenou v tanzanském Wonder Workshopu.

Cenu diváků Affinity Photo People’s Choice Award získal maďarský fotograf Roland Kranitz za snímek "zpívajícího" sysla s názvem O sole mio.

Soutěž Comedy Wildlife Photography Awards založili fotografové a ochránci přírody Paul Joynson-Hicks a Tom Sullam. Prostřednictvím pozitivních a zábavných obrázků zvířat upozorňují na nutnost zachovat rozmanitost divoké přírody, na nutnost chovat se zodpovědně k životnímu prostředí a zároveň také podporují nadaci Born Free pro ochranu divoce žijících zvířat. Pokud byste chtěli vědět o těchto snahách více, informace najdete na stránkách soutěže: www.comedywildlifephoto.com.