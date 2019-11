Vítězství v Czech Press Photo získal snímek Lukáše Bíby z demonstrací na Letné

Foto

Snímkem roku na prestižní soutěži Czech Press Photo se stala fotografie demonstrace na Letenské pláni, jejímž autorem je Lukáš Bíba z vydavatelství Economia. Tomáš Vocelka z Aktuálně.cz získal druhé místo v kategorii reportáž a bodoval i volný fotograf Jan Jirkovský (třetí v kategorii každodenní život), který s Aktuálně.cz dlouhodobě spolupracuje.

"Stejně jako většina mých kolegů jsem se snažil zachytit protesty na Letné ze všech možných úhlů. Nejprve jsem fotil dole u pódia a pak jsem využil přístupu nahoru na střechu bytového komplexu Molochov, odkud bylo možné získat fotku čtvrt milionu demonstrujících. Fotili jsme podobné scény - od protestujících pod námi přes 'piknikující' na okraji střechy až po lidi mávající vlajkami na tisíc způsobů," popisuje vznik fotografie roku Lukáš Bíba.

Podle zakladatelky Czech Press Photo a porotkyně letošního ročníku Daniely Mrázkové je vítězná fotografie symbolem složité politické i společenské situace v zemi.

"Třicet let po pádu komunismu je společnost opět rozdělena: na jedné straně dochází k vášnivým protivládním protestům a na straně druhé si vládní strana udržuje nejvyšší preference. Vítězný snímek obsahuje emoce i klade otázky, a to jednoduchým, působivým a do paměti na první pohled vrývajícím se způsobem," konstatovala Mrázková.

Vydavatelský dům Economia, pod který patří Hospodářské noviny, Aktuálně.cz, Respekt a další tituly, si kromě snímku roku připsal i další úspěchy.

Tomáš Vocelka z Aktuálně.cz získal druhé místo v kategorii reportáž se snímky z turisty přeplněných Adršpašských skal. "Jsem moc rád, že jsem po loňském vítězství v Grantu Prahy mohl letos opět stát na pódiu, druhého místa v jedné z hlavních kategorií Czech Press Photo si velice vážím," řekl.

Třetí místo v kategorii každodenní život patří volnému fotografovi Janu Jirkovskému, který dlouhodobě spolupracuje s rubrikou Foto na Aktuálně.cz. Jirkovský se prosadil se snímkem canisterapie.

V letošním ročníku bylo vypsáno osm fotokategorií a tři videokategorie. Soutěžilo 270 fotografů, kteří přihlásili celkem téměř čtyři tisíce fotografií.

Odborná mezinárodní porota se sešla ve dnech 10. až 12. ve složení: předseda, fotograf Petr Josek, zakladatelka Czech Press Photo Daniela Mrázková, ředitel programů World Press Photo David Campbell, lektor a obrazový editor agentury VU Pascal Philippe, ředitel agentury Panos Pictures Adrian Evans, dále český fotograf Herbert Slavík, kurátorka Lucia Benická, fotografka Amak Mahmoodian a fotoeditor Colin Jacobson.

Součástí soutěže je od počátku Grant Prahy - roční tvůrčí stipendium pražského magistrátu na fotografování proměn hlavního města. Postupně tak vzniká obsáhlá sbírka souborů fotografií, které dokumentují Prahu a její vývoj.

Grant Prahy letos vybral osobně pražský primátor Zdeněk Hřib. Zvítězil soubor Pražské panoptikum od Jana Rasche.

Vítězi videosekce soutěže Czech Press Photo se stali v kategorii investigace

David Macháček a Jana Neumannová z České televize s reportáží Dvojí metr a Andrej Štuk s Jarmilou Štukovou v kategorii aktualita a reportáž s reportáží Aleppo znovu otevřeno.

Na vyhlášení výsledků navazuje výstava vítězných a dalších vybraných fotografií a videí 25. ročníku soutěže Czech Press Photo, která se uskuteční ve dnech 23. listopadu 2019 až 30. ledna 2020 v Křížové chodbě a v Rytířském sále Staroměstské radnice v Praze. Výstava bude otevřena každý den od 10 do 19 hodin. Základní vstupné činí 150 a snížené 70 korun.

Přehled vítězů

Přehled vítězů jednotlivých fotografických kategorií najdete ve fotogalerii u tohoto článku.