Známe nejlepší novinářské fotky roku. Toto jsou vítězové World Press Photo

Soutěž World Press Photo 2021 už zná vítěze jednotlivých kategorií a na jejich přehled se můžete podívat v této galerii. Celkový vítěz ještě vyhlášen nebyl a jeho jméno bude známé v průběhu dnešního odpoledne, kdy tento článek rozšíříme o další informace.

Prestižní fotožurnalistická soutěž World Press Photo letos kvůli pandemii zvolila jiný způsob vyhlašování výsledků, než bylo obvyklé v posledních letech. Pořadatelé se nejprve rozhodli vyhlásit vítěze jednotlivých kategorií, jejichž přehled přinášíme v této fotogalerii.

O několik hodin později, pravděpodobně kolem 17. hodiny odpoledne, budou na slavnostním on-line ceremoniálu vyhlášeni také vítězové hlavních cen za fotografii roku a fotopříběh roku. Článek o tyto informace rozšíříme, jakmile budou dostupné.

Letos porota hodnotila 74 470 snímků od 4315 fotografů z celého světa. Ze soutěže vzešlo 45 vítězů z 28 zemí. Český fotograf letos mezi vítězi ani medailisty není.

Tradiční World Press Photo Festival se letos bude konat jen on-line, a to od 15. do 17. dubna. Jak to bude vypadat s výstavami, které představují oceněné fotografie v celém světě, ještě není jasné. Bude záležet na protiepidemických opatřeních v jednotlivých zemích.