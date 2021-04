Ve věku 82 let zemřel významný český fotograf a pedagog Pavel Dias

V pondělí 19. dubna zemřel ve věku 82 let fotograf a vysokoškolský pedagog Pavel Dias. Je autorem obsáhlého díla v oblasti dokumentární a reportážní fotografie. Byl také kurátorem mnoha výstav. Své fotografie publikoval v časopisech, spolupracoval s filmem. I přes svou dokumentární či novinářskou podstatu jsou Diasovy snímky hlavně nadčasovým zachycením lidského života.

Pavel Dias začal fotografovat v době, kdy formální i obsahovou strnulost fotografie ve službách ideologie začala nahrazovat fotografie zachycující člověka a skutečný život. Dias se stal jedním z hlavních nositelů odkazu klasické humanistické fotografie v českých zemích.

Pavel Dias se narodil 9. prosince 1938 v Brně. V 50. letech vystudoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně obor fotografie, při studiu spolupracoval s filmovým studiem ve Zlíně a pomáhal při vzniku filmu Vynález zkázy režiséra Karla Zemana. Pracoval jako fotograf v barrandovských filmových ateliérech, v roce 1964 dokončil studium fotografie na FAMU.

Od konce 50. let svými fotografiemi přispíval do různých časopisů, především do Mladého světa, spolupracoval s filmem, fotografoval koně a dostihy, věnoval se reklamní fotografii. Od roku 1989 učil 20 let na FAMU, v letech 2005 až 2018 také vyučoval fotografii na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Velkým tématem jeho tvorby byla dokumentace míst, kde stály koncentrační tábory.