Únik do malebné přírody. V Praze vystavuje špičková fotografka Marina Cano

Fotografická soutěž Czech Nature Photo je už tradičně spojena s výstavou jednoho z porotců. Letos své snímky v pražské galerii Czech Photo Centre představuje španělská fotografka divoké přírody Marina Cano. Výstava s názvem Cesta k divočině bude otevřena do 24. dubna.

"Marina fotografuje africkou přírodu s velkým citem pro světlo, kompozici i pro volbu motivu. Poutavě střídá momenty dramatické a jemné, až intimní. Příprava její výstavy pro mě byla velkou radostí a alespoň dočasným únikem od reality do nádherné africké divočiny," říká manažer soutěže Czech Nature Photo Michal Krause.

V galerii bude vystaveno téměř čtyřicet velkoformátových snímků, které komplexně představí tvorbu španělské autorky. Marina Cano začala fotografovat už v sedmnácti letech. Nyní se věnuje focení přírody více než dvacet pět let. V oblasti wildlife získala mimořádné uznání a mezinárodní prestiž.

Vydala čtyři knihy a její práce se mimo jiné objevily na obálce prestižního časopisu National Geographic. V roce 2015 se stala finalistkou soutěže BBC Wildlife Photographer of the Year. Díky jejímu jedinečnému stylu spolu s citlivým přístupem k divoké přírodě sledují její práci statisíce lidí.

O výstavě:

Výstava v pražském Czech Photo Centre potrvá do 24. dubna. Otevírací doba: úterý až pátek vždy od 11.00 do 18.00 hodin a o víkendu od 10.00 do 18.00 hodin. Základní vstupné činí 80 a snížené 40 korun. Galerie Czech Photo Centre se nachází 100 metrů od stanice metra Nové Butovice na adrese Seydlerova 2835/4, Praha 5.