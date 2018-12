Vánoční trhy v Drážďanech: Mix světel, punče a mechanických skřítků láká davy

Jaké jsou vánoční trhy v Drážďanech? Velkolepé, působivé a občas lehce bizarní - to kvůli mechanickým loutkám skřítků, opic nebo Santa Clausů, které se pohupují a nakrucují na střechách stánků. A hlavně: jsou úplně jiné než ve Vídni.

Představovat někomu vánoční trhy v Drážďanech určitě není nutné. Díky své atmosféře, malé vzdálenosti od českých hranic a dobrému dojezdu jsou mezi obyvateli České republiky ohromně oblíbené. Zajímavé však může být porovnání s adventními trhy ve Vídni. Jsou totiž dost odlišné.

V posledních týdnech jsme navštívili jak trhy ve Vídni, tak v Drážďanech. V čem je rozdíl? Kdybychom to měli shrnout do stručného konstatování, ty ve Vídni působily klidnějším, noblesnějším dojmem, zatímco ty v Drážďanech měly rozvernější atmosféru a byly více zaměřené i na děti - až to místy působilo trochu jako v Disneylandu. Ale není to kritika. Obě města se kvůli krásné předvánoční atmosféře určitě vyplatí navštívit.

Připomeňme si pár informací o trzích v Drážďanech pro ty, kteří se tam ještě chystají, nebo pro ty, kdo tam třeba ještě nebyli.

Jedná se patrně o nejstarší vánoční trhy v Německu, letos slaví už 584 let. Místo, kde se koná tradiční Streizelmarkt, je v centru města na náměstí Altmarkt. Pro Drážďany ve vánočním čase je typická vánoční štóla a toto pečivo se také na trzích na mnoha místech prodává.

Letos na návštěvníky čeká 233 stánků. Punč nebo svařené víno vyjde zhruba na tři až čtyři eura. Ve městě se koná ještě řada dalších menších vánočních trhů, jeden z nich i na takzvané Vánoční míli, tedy po cestě od Altmarktu k nádraží (většina stánků stojí na Prager Strasse).

Vánoce a mechaničtí skřítci - podívejte se na video z Drážďan:

Vánoční trhy v Drážďanech | Video: Tomáš Vocelka | 00:43

Určitě si nenechte ujít krásný výhled na vánočně vyzdobený Altmarkt plný stánků z věže kostela svatého Kříže (Kreuzkirche). Vstupné pro dospělého stojí čtyři eura.

Pokud se do Drážďan vypravíte autem, z Prahy je to necelých 150 km a od hranice (po dálnici A17) necelých 40 km. Ve všední den se dá docela dobře zaparkovat i v centru, o víkendech je to složitější. Přehled parkovišť včetně aktuálních dat o tom, kolik na nich zbývá volných míst, najdete na adrese www.drazdany.info/parkovani.

Vánoční trhy potrvají do 24. prosince a brožuru o programu trhů v češtině dostanete v informačním stánku, který stojí v severozápadním rohu Altmarktu.