V Los Angeles si daly sraz staré tatrovky, byl u toho i slavný moderátor Jay Leno

Představení fotografické knihy Vladimíra Cettla Zátiší s vraky Tatra v Los Angeles zaujalo tamní majitele historických tatrovek i slavného televizního moderátora a sběratele veteránů Jaye Lena. Na autogramiádu dokonce dorazilo několik veteránů Tatra, které USA stále jezdí.

"Tamní fandové a majitelé tatrovek využili tuto událost k setkání," vysvětluje Vladimír Cettl, jehož kniha už byla představena ve čtrnácti zemích světa.

"Před knihkupectví Autobooks-Aerobooks dorazilo pět vozů, což na americké poměry není vůbec málo," konstatuje Cettl. Zabývat se v USA evropskými autoveterány není podle něj zcela obvyklé. "Ale tatrovky si díky svému vždy zcela specifickému technickému řešení i designu své fanoušky našly i zde," dodává.

Na sraz přijely dvě vzácné Tatry 87, dvě šestsettrojky a jeden tatraplán. "Paul Greenstein a Dydia DeLyserová přivezli svou černou Tatru 87, která v roce 2010 zvítězila v soutěži Collectible Car of the Year, každoročně pořádanou novinami The New York Times," říká Vladimír Cettl.

Nevšední autogramiádu a s ní spojený malý sraz historických tatrovek si podle Vladimíra Cettla nenechal ujít ani známý americký moderátor Jay Leno, který se proslavil svou talk-show v televizi NBC. Leno má ohromnou sbírku veteránů, a i když už s talk-show skončil, stále moderuje velmi populární televizní pořad o veteránech. A navíc vlastní také jednu Tatru 87.

Fotografie z výstavy Zátiší s vraky Tatra lze nyní shlédnout i v České republice, a to konkrétně 17. listopadu na výstavišti v Lysé nad Labem na akci Retro Garáž. Mimo již zmiňované knihy se návštěvníci mohou těšit i na nový černobílý kalendář Tatry ve světě, který zde bude poprvé k vidění.