To jsme ještě měli moře. Unikátní staré fotky od Jadranu

Pojďte se podívat do starých časů. Pozoruhodné 120 let staré snímky ukazují Jadran v dobách, kdy patřil k rakousko-uherské monarchii, stejně jako České země. My jsme k nim našli podobné záběry ze současnosti. Porovnejte si, jak vypadala oblíbená turistická místa za doby našich pradědů s tím, jak to tam známe dnes.

Knihovna amerického Kongresu ukrývá mnoho opravdových fotografických pokladů. Patří k nim i rozsáhlá sbírka fotochromových tisků, které zachycují řadu turisticky oblíbených míst v Evropě v letech 1890 až 1900. Rozhodli jsme se projít několik tisíc záběrů z této kolekce a vybrali jsme snímky, které zachycují letoviska a další oblíbené cíle v Chorvatsku a Černé Hoře. Pak jsme k nim našli co nejbližší záběry, které tatáž místa zachycují v současné podobě. V galerii u tohoto článku se můžete podívat, jak se oblíbená letoviska změnila. Fotochromy nahrazovaly barevnou fotografii A jak vlastně unikátní staré snímky vznikly? Fotochromy jsou velmi zjednodušeně řečeno dodatečně obarvené černobílé fotografie. Na přelomu 19. a 20. století to byl výkřik nejmodernější techniky. Jde o poměrně komplikovaný tiskový proces, který vyvinul litograf Hans Jakob Schmidt v Curychu. Hezké vysvětlení, oč běží, nabízí Wikipedie: "Jde o výrobu kolorovaných obrázků z černobílého negativu, přičemž tiskové prvky tvoří asfaltová vrstva na litografickém zrněném kameni." Negativ černobílé fotografie se prosvítí na litografický kámen potřený směsí asfaltu. Pro každou tiskovou barvu se vyrobí a vyvolá samostatná asfaltová kopie. Po dalších nezbytných pracovních krocích se kámen obarví příslušnou tiskovou barvou a motiv se postupně po jednotlivých barvách tiskne na papír nebo lepenku. Vznikají tak velmi kvalitní barevné tisky. Sbírku vytvořila firma z Detroitu A jak se fotky od Jadranu dostaly do knihovny amerického Kongresu? Může za to společnost Detroit Publishing Company, která před rokem 1900 získala výhradní práva k používání fotochromového procesu v USA. Už v roce 1898 bylo v jejích archivech přes 10 tisíc negativů. Tiskly se z nich většinou pohlednice. Ty zažily v USA ohromný boom poté, co Kongres v roce 1898 přijal zákon umožňující soukromým firmám, aby je tiskly. Nyní je rozsáhlá kolekce, čítající přes šest tisíc negativů společnosti Detroit Publishing Company, uložena v knihovně Kongresu.