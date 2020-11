Unikátní fotky Benátek před 120 lety: Turisté, chudáci i vojenské přehlídky

Přes 120 let staré snímky z italských Benátek jsou výjimečné. Kromě toho, že jsou barevné, navíc ještě zachycují události jako koncerty, náboženská procesí nebo třeba vojenské přehlídky. A zaměřují se i na běžný život. To u fotografií zvaných fotochromy není zcela obvyklé, protože obvykle sloužily jako pohlednice. Díky galerii se můžete posunout v čase do let 1890-1900.

Na konci 19. století byla fotografie ještě v plenkách a fotilo se v drtivé většině jen černobíle. Ale už tou dobou vznikaly i barevné snímky. Například technikou takzvaného fotochromu, kdy se původně černobílé fotografie ručně kolorují. Fotografové tehdy museli pracovat s velkými měchovými fotoaparáty a se stativy. Expozice klidně trvala i několik vteřin, takže zachycení čehokoliv, co se pohybuje, bylo poměrně složité. Přesto se neznámému fotografovi, který tehdy pracoval v Benátkách, podařilo zvěčnit výjevy jako koncert na náměstí Sv. Marka, náboženská procesí nebo vojenskou přehlídku. Staré snímky pořízené metodou fotochromu i dnes udivují kvalitou fotografického řemesla a precizní kompozicí. Fotochrom je technika, díky které vznikají kolorované obrázky z černobílého negativu. V době, kdy se rodilo 20. století, byl tento tiskový postup velmi oblíbený u výrobců pohlednic, proto se také dochovala řada fotografií, které zachycují mnohé evropské i světové pamětihodnosti té doby. Významným producentem pohlednic bývala americká společnost Detroit Publishing Company, která nashromáždila pozoruhodně obsáhlý archiv, čítající několik tisíc fotochromů z nejrůznějších koutů světa. Nyní tento archiv patří do sbírek knihovny amerického Kongresu. A právě odtud pochází i většina snímků ve fotogalerii, která může posloužit i jako dávný fotoprůvodce Benátkami.