Historické fotky Ukrajiny: Od skvostných chrámů v Kyjevě po harém v Bachčisaraji

Foto: Library of Congress, Prints and Photographs Division / Public Domain

V poslední době jsme si zvykli vídat Ukrajinu na fotografiích plných destrukce a zmaru. Na těchto historických barevných snímcích z přelomu 19. a 20. století nic takového nenajdete. Zachycují nádherné chrámy, oblíbená letoviska na břehu Černého moře, ale také třeba harém nebo most, který byl ve své době technickým unikátem a dnes už neexistuje. Podívejte se ve fotogalerii.

Řetězový Mikulášův most v Kyjevě, zachycený na historických fotochromových tiscích z let 1890 až 1900, byl v té době technickým skvostem, který svou délkou 776 metrů okouzloval celou Evropu. Jeho osud až příznačně ukazuje těžkou historii města ve dvacátém století. Byl postaven v roce 1855 a stržen za polsko-sovětské války v roce 1920. Pak byl pod jiným jménem obnoven v roce 1925 a znovu zničen za druhé světové války v roce 1941. Kdyby ho opět postavili, možná by byl letos opět zničen ve válečném konfliktu.

Fotografie Mikulášského mostu je jedním ze zhruba čtyřiceti pohlednicových záběrů, pořízených na přelomu devatenáctého a dvacátého století na území dnešní Ukrajiny. Snímky se nacházejí v rozsáhlé kolekci fotochromových tisků, patřící do sbírek knihovny amerického Kongresu. Všechny je vytvořila a nashromáždila společnost Detroit Publishing Company. Ta se specializovala na tisk pohlednic a barevných fotografií.

Příběh barevných pohlednic naznačuje, jak překotný byl tehdy vývoj fotografie. Detroit Publishing Company si pořídila licenci na fotochromový tisk po roce 1890, kdy to byla ještě žhavá novinka. Prožila díky tomu několik úspěšných let, jenže technický pokrok šel velice rychle, fotochromová metoda přestala být tak atraktivní a už v roce 1924 vyhlásila firma bankrot.

Mezitím se jí ale podařilo nashromáždit tisíce snímků, které nám dodnes přibližují, jak to vypadalo a jak se žilo na nejrůznějších místech světa.