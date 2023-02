Skvělý úspěch. Češi zazářili ve světové soutěži cestovatelských fotografů

Foto: Jaroslav Hora, Travel Photographer of the Year 2022 (www.tpoty.com)

Čeští fotografové Magdaléna Straková a Jaroslav Hora dosáhli významného úspěchu v mezinárodní soutěži cestovatelských fotografů Travel Photographer of the Year. Oba zvítězili ve svých kategoriích, Hora ke zlatu navíc přidal i jedno další čestné uznání. Snímky ze soutěže přináší tato fotogalerie.

Do soutěže bylo přihlášeno téměř dvacet tisíc snímků od amatérských i profesionálních fotografů ze 154 zemí světa. Celkovým vítězem se stal slovinský fotograf Matjaž Krivic. Ve své reportáži se zaměřil na třiatřicetiletou samici vymírajícího bílého nosorožce jménem Najin a na jejího ošetřovatele Zacharyho Mutaie v keňské rezervaci Ol Pejeta Conservancy. Porotu zaujal také další sérií snímků, která mapuje následky dlouhotrvající erupce sopky Cumbre Vieja na kanárském ostrově La Palma.

Češka Magdaléna Straková získala první cenu v kategorii Kultura. Černobílé portfolio dokumentující rybáře na koních v belgickém Oostduinkerke přináší obraz vymírající tradice - používání koní při hledání krevet za odlivu.

Další český fotograf Jaroslav Hora získal nejvyšší ocenění v kategorii Od pouští po deštné pralesy, která po účastnících vyžadovala, aby ukázali krásy přírodních krajin naší planety. "Jaroslavovy nádherné snímky abstraktních křivek namibijské pouště Namib, pořízené z paluby vrtulníku, rozhodně splnily zadání kategorie," konstatovala porota soutěže.

Ve fotogalerii u tohoto článku přinášíme výběr z oceněných fotografií ze soutěže Travel Photographer of the Year 2022. Kompletní přehled včetně všech oceněných snímků lze najít na webových stránkách soutěže: tpoty.com. Vítězné práce budou v květnu vystaveny na rozsáhlé venkovní výstavě, která bude zdarma k vidění v anglickém Bristolu od 1. do 31. května.

"Naši nejnovější vítězové vytvořili fascinující kolekci snímků. Od silně působivých až po nádherně jemné, citlivé a krásné. Dovolují nám nahlédnout do všech koutů světa a pokrývají všechny aspekty cestování s fotoaparátem," konstatoval zakladatel soutěže Travel Photographer of the Year Chris Coe. "Ochrana přírody a udržitelnost se prolínají celou kolekcí a ilustrují roli, kterou může fotografie hrát při vytváření povědomí o problémech, jimž čelí naše planeta. Obzvláště mě těší celkový vítěz Matjaž Krivic. On se totiž soutěže Travel Photographer of the Year účastní již od prvního ročníku, tedy od roku 2003, a v uplynulých dvou desetiletích s námi získal řadu ocenění v jednotlivých kategoriích. Nyní se mu ve dvacátém ročníku konečně podařilo získat nejdůležitější 'velkou cenu'."

"Je mi ctí, že porotci soutěže Travel Photographer of the Year ocenili mou práci," řekl Matjaž Krivic. "Na ocenění jsem hrdý, hodně pro mě znamená. Cestování a fotografování jsou mou vášní a součástí mého života. Ocenění mě inspiruje, abych ve své cestě pokračoval. Děkuji porotcům a týmu za jejich skvělou práci a ostatním vítězům gratuluji. Rád bych také využil této příležitosti a poděkoval všem svým přátelům a lidem, kteří mě podporují a inspirují k dalším a dalším cestám," dodal.