Navzdory době. Cestovatelské fotky, které voní dálkami a svět je na nich krásný

Světová soutěž cestovatelské fotografie Travel Photographer of the Year letos oslaví dvacet let své existence. Její pořadatelé vybrali na dvě desítky snímků z několika posledních ročníků, aby na letošní výročí upozornili - a také proto, aby fotografům připomněli, že uzávěrka už se blíží. Pojďte se podívat na fotky, na kterých je svět krásný.

"Snímky lze zasílat do 25. října, zbývá tedy už jen pár dní," upozorňují pořadatelé. Po dvou ročnících, které byly do značné míry poznamenané koronavirovou pandemií a jen omezenými možnostmi cestovat, se letos soutěž opět vrací do podoby, kterou mívala dříve. Porota Travel Photographer of the Year (www.tpoty.com) každoročně vyhlašuje fotografa roku a pak také vítěze v několika kategoriích, zaměřených jak na jednotlivé snímky, tak na fotosérie a dokonce i na video. Soutěžní snímky se zasílají online. Pro vítěze jsou připraveny stipendia, fotografická technika, software a další ceny - a navíc získají také velkou mezinárodní publicitu. Nejlepší snímky budou v květnu 2023 vystaveny v Královské fotografické společnosti v britském Bristolu. V porotě složené z mezinárodních expertů na fotografii jsou letos mimo jiné například Kanaďan Chris Rainier (badatel a fotograf National Geographic), Elia Locardi (americký cestovatelský fotograf) a zooložka, ochránkyně přírody, televizní moderátorka a fotografka Megan McCubbinová.