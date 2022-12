Planety, Putin & Pikaču. Nejlepší fotografie roku 2022 objektivem Tomáše Vocelky

Začátkem roku 2022 odeznívala pandemie covidu-19 a zdálo se, že svět bude zase brzy v pořádku. "Bohužel jsme se pletli, jak se ukázalo už koncem února s ruskou invazí na Ukrajinu," říká fotograf Aktuálně.cz Tomáš Vocelka. "Kdybych měl vybrat jednu ze svých fotografií, která by ten rok vyjadřovala, byl by to některý z portrétů ukrajinských žen, které musely opustit svou zemi," uvádí.

Portréty, o kterých mluví, jsou součástí seriálu o ukrajinských umělkyních, které nyní žijí a pracují v České republice. "Pracoval jsem na tom projektu společně s kolegyní Klárou Elšíkovou a oba jsme se shodli, že těm ženám patří hluboký obdiv za to, jak zvládají těžký úděl, který je postihl," říká Vocelka. "Byly tam silné momenty, kdy prostě nevíte, co říci. Třeba když se dokumentaristka Oksana Syharevová zadívala ven z okna a s pohledem upřeným do dálky začala vyprávět, že její muž bojuje v armádě a měsíce už ho neviděla. Nebo že o babičce žijící u Lysyčansku nemá už dva měsíce žádnou zprávu," dodává. Mezi své snímky roku se Tomáš Vocelka snažil zařadit i momenty, které ukazují, že přes všechny problémy způsobené válkou a ekonomickou situací se ze života nevytratily hezké momenty. "Ve fotogalerii najdete i snímky ze slavností, z běžného života v ulicích a třeba i krajiny," říká. Fotogalerie ze seriálu Top foto představují výběr nejlepších snímků od fotografů pracujících pro různé tituly vydavatelství Economia (především pro Aktuálně.cz, Hospodářské noviny, Respekt či Ekonom). Staly se už tradicí, která je na Aktuálně.cz spojena se závěrem roku. Autoři vybírají své fotografie sami a mohou představit jak snímky, které vznikly v rámci jejich novinářské práce, tak i svou volnou tvorbu. Cílem je připomenout si uplynulý rok a ohlédnout se za spoustou výborných fotografií, které během roku vznikly. Seriál letos vychází od 25. prosince do 6. ledna. V seriálu doposud vyšly snímky roku Jakuba Plíhala, Lukáše Bíby, Milana Jaroše a Matěje Stránského. Toto je pátý díl celé série. O autorovi snímků Tomáš Vocelka (57) je novinář a fotograf, jehož kariéra v médiích začala v roce 1990 v regionálních týdenících Region na Severní Moravě a ve Slezsku. Dlouhá léta pak pracoval v MF DNES. Nyní fotografuje pro Magazín Aktuálně.cz a připravuje také rubriku Foto. Je vítězem prestižní mezinárodní fotografické soutěže Sony World Photography Awards 2021 v kategorii Architektura a design, vítězem Grantu Prahy na Czech Press Photo 2018 a byl oceněn na řadě dalších mezinárodních fotografických soutěží. Jeho práci můžete sledovat také zde:

Web: www.tomasvocelka.cz

Instagram: instagram.com/tomvocelka