Když děti prchají před válkou, nepláčou. Top foto 2022 objektivem Honzy Mudry

Jedním z nejsmutnějších zážitků fotografa Honzy Mudry v uplynulém roce bylo vidět ženy, děti, stařenky a starce, kteří prchali přes ukrajinsko-slovenskou hranici před válkou. "Jako otec dvou dětí jsem to nesl velmi těžce, říká fotograf, který pracuje pro Aktuálně.cz, Hospodářské noviny a týdeník Ekonom. Jeho nejlepší snímky roku přináší závěrečný díl seriálu Top foto 2022.

"Na hranici jsme s kolegyní Aničkou Brzybohatou přijeli hned ráno 24. února, bezprostředně poté, co začala ruská invaze na Ukrajinu. Přiznávám, že byly chvíle, kdy jsem se neudržel a musel jsem se jít stranou vyplakat," říká fotograf a dodává: "Nejvíce mě zaujalo naprosto disciplinované chování dětí. Mnoho lidí si myslí, že tam byl slyšet dětský pláč a křik. Ale ve skutečnosti to tak téměř nebylo." Proto do svého výběru snímků roku zařadil především sérii fotografií věnující se ukrajinským dětem prchajícím před válkou. Doplnil ji pak ještě portréty a zpravodajskými záběry, které už se války na Ukrajině netýkají.

Autoři pracující pro různé tituly mediálního domu Economia vybírají své fotografie sami a mohou představit jak snímky, které vznikly v rámci jejich novinářské práce, tak i svou volnou tvorbu. Cílem je připomenout si uplynulý rok a ohlédnout se za spoustou výborných fotografií, které během roku vznikly.

V seriálu doposud vyšly snímky roku Jakuba Plíhala, Lukáše Bíby, Milana Jaroše, Matěje Stránského, Tomáše Vocelky, Libora Fojtíka, Tomáše Škody, Jana Jirkovského, Magdaleny Medkové, Dana Poláčka, Radka Vnenčáka a Richarda Horáka. Toto je závěrečný díl.

O autorovi snímků:

Honza Mudra (38 let). Po studiích pracoval jako grafický designér a fotograf. Pro Hospodářské noviny fotografuje od roku 2014 a od roku 2017 působí jako jejich stálý fotograf. Zaměřuje se na portrétní a reportážní fotografii. Kromě Hospodářských novin se jeho snímky objevují i v dalších titulech vydavatelství Economia, a to především na Aktuálně.cz a v časopisu Ekonom. Kromě fotografování se věnuje dvěma dětem, softbalu, basketbalu a hudbě.

