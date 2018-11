Tomu se říká pastva pro oči. 20 fotek, které Angličané označují slovy eye candy

Prestižní celosvětová fotosoutěž Siena International Photo Awards 2018 zveřejnila vítězné snímky - a stejně jako v předchozích ročnících jsou to pochoutky pro oči. Právě důrazem na líbivost se italská soutěž odlišuje třeba od nejznámějších světových fotosoutěží, kterými jsou třeba World Press Photo nebo Sony World Photography Awards.

I když existuje jen pár let, zařadila se fotosoutěž Siena International Photo Awards do světové špičky. Letos její porotci vybírali ze 48 tisíc snímků z celého světa - a fotografií roku se stal záběr fotografa K. M. Asada s názvem "Oběť války". Je na něm zachycena traumatizovaná rohingská dívka v uprchlickém táboře Thankhali. "Do tábora se dostala se svou rodinou pouhý den předtím," řekl fotograf Asad.

V galerii přinášíme vizuálně působivý výběr z oceněných snímků.

V následujících odstavcích pak najdete stručný přehled vítězů. Žádný Čech mezi nimi letos není.

V kategorii Cesty a zážitky zvítězil Zac Lowry. Na jeho snímku vidíme muže, který právě přeběhl se zraněným synem kolem kontrolního bodu v iráckém západním Mosulu.

Britský dokumentární fotograf David Chancello vyhrál v kategorii Příběh se sérií dokumentující hony lovců z bohatých zemí za trofejemi afrických zvířat, za které neváhají utratit jmění (ukázky z této série nám pořadatelé bohužel neposkytli, ale prohlédnout si ji můžete na stránkách soutěže).

Francisco Negroni z Chile zvítězil v kategorii Příroda se snímkem, který zachycuje bouři nad sopkou chrlící lávu a kouř.

Prvenství v kategorii Život v přírodě připadlo Amosi Nachoumovi za strhující záběr leopardího tuleně těsně předtím, než uloví tučňáka.

Klaus Lenzen z Německa zvítězil v kategorii Barvy. Jeho fotografie vznikla během triatlonového závodu v Düsseldorfu.

V další kategorii, zaměřené na barevnou fotografii a nazvané Záplava barev, vyhrála opět Němka. Sina Falkerová zachytila na svém snímku plovoucí trh Lok Baintan v Indonésii.

Nejlepší černobílý snímek pořídil Marcel van Balken z Nizozemska. Zachycuje moderní architekturu nádraží v Arnhemu.

V kategorii Lidé a portréty zvítězil David Nam Lip Lee z Malajsie s fotografií dítěte z etiopského kmene Suri.

Nejlepší snímek architektury ukazuje ruské příměstské chaty (dači) v okolí Archangelsku a pořídil ho Fjodor Savintsev.

A španělský fotograf Ajuriaguerra Saiz Pedro Luis zvítězil v kategorii Sport se snímkem skokana o tyči.

Vítězné snímky budou vystaveny v italské Sieně po celý letošní listopad. Expozice nese název "Beyond the Lens" a pokud do tohoto nádherného italského města zavítáte, určitě doporučujeme zajít se na výstavu podívat. Zároveň vychází také stejnojmenná kniha, ve které najdete nejlepší snímky ze soutěže. Více informací najdete na stránkách Siena International Photography Awards.