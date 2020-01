Tak fotí nejlepší cestovatelští fotografové světa. Prestižní soutěž zná vítěze

Foto: Katy Gomez Catalinaová, Travel Photographer of the Year 2019

Vítězkou celosvětové soutěže o nejlepší cestovatelské snímky roku se stala španělská fotografka Katy Gomez Catalinaová. Je první španělskou vítězkou v sedmnáctileté historii soutěže Travel Photographer of the Year a teprve druhou ženou, které se podařilo získat tento prestižní titul.

Katy Gomez Catalinaová je amatérská fotografka, která pracuje jako veterinářka. Její snímky zaujaly porotu soutěže Travel Photographer of the Year nejvíce ze 20 tisíc příspěvků, které zaslali fotografové ze 144 zemí světa. Vítězné fotografie jsou k vidění na webu www.tpoty.com a od 7. dubna do 12. května budou vystaveny v londýnském Coal Drops Yardu poblíž železniční stanice King’s Cross.

"Porota letos musela vybírat z obrovské spousty skvělých fotografií a je to vidět i na vítězných snímcích, které jsou vynikající, ať už se podíváte na kteroukoliv kategorii," uvedl spoluzakladatel soutěže Chris Coe.

Katy Gomez Catalinaová si porotu získala portfoliem osmi černobílých snímků, které zahrnují široký okruh námětů od portrétů z Ugandy až po snímky pařížského Louvru.

Titul pro nejlepšího mladého cestovatelského fotografa letos připadl teprve jedenáctileté Indigo Larmourové z Irska, a stala se tak jednou z nejmladších vítězek vůbec.

