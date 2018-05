před 1 hodinou

Jak v době řepkové vypadá Česko při pohledu z výšky? Řekněme si to po pravdě - tak trochu jako Řepkoland. Můžete se přesvědčit, vystoupali jsme v malém letadle nad česká pole a nafotili pár snímků.

Kdyby si dnes praotec Čech vyšlápl na jakýkoliv český kopec, asi by byl překvapený. To je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, řepkou oplývající, řekl by možná.

Česko dnes patří v pěstování řepky mezi evropské velmoci, její žlutá barva každý rok obsadí 12 až 16 procent veškeré orné půdy. Podle informací z ministerstva zemědělství jí však v porovnání s loňským rokem nepřibylo - byla vyseta na ploše 395 tisíc hektarů. Konstatoval to Vojtěch Bílý z tiskového oddělení ministerstva.

Snímky typicky jarního Česka se žlutými řepkovými poli jsme pořídili ve spolupráci s leteckou expedicí 100 let - 100 letišť, která se rozhodla oslavit sté výročí československého letectví tak, že přistane na stovce letišť na území bývalé Československé republiky.

Expedice 100 let - 100 letišť Expedice chce připomenout 100 let československého letectví

Pořádá ji magazín Flying Revue

Jejím cílem je během letošního roku přistát na stovce letišť v České a Slovenské republice a vytvořit mezi nimi pomyslný letecký most

Web: 100-let-100-letist.flying-revue.cz/

Expedici pořádá magazín Flying Revue. Během šesti měsíců roku 2018 chtějí piloti Dynamiku WT-9, který už má za sebou řadu expedic po celém světě, propojit stovku českých a slovenských letišť pomyslným leteckým mostem.

"Uvědomili jsme si, že na našem webu a v časopise prezentujeme fotografie a videa z našich leteckých expedic po téměř celém světě, ale našim zemím jsme se zatím tak dobře nevěnovali," vysvětluje pilot Jiří Pruša, jak celá myšlenka vznikla. "I proto projektu říkáme expedice a i proto jsme pro ni připravili stejný webový speciál jako pro klasické expedice, byť na rozdíl od nich tahle nepotrvá dva týdny, ale půl roku," dodává.

Aktuálně.cz je mediálním partnerem akce 100 let - 100 letišť a galerie vznikla v rámci této spolupráce.