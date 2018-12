Tak fotí ti nejlepší: úžasné fotky, které budou bojovat o fotografické Oscary

Jedna z nejprestižnějších fotografických soutěží světa opět přinese fantastické snímky. Naznačují to ukázky z přihlášených prací, které právě zveřejnili organizátoři Sony World Photography Awards 2019. Podívejte se, je to opravdová pastva pro oči.

Fotografům, kteří by se chtěli zúčastnit soutěže Sony World Photography Awards (často přirovnávané k fotografickým Oscarům), už zbývá jen jeden měsíc. Soutěž je otevřena pro profesionály i amatéry. Mohou se sami rozhodnout, zda se přihlásí do kategorie Open (soutěží zde jednotlivé snímky), nebo do kategorie Professional (soutěží se s fotoseriály). Do obou najednou se zapsat nejde.

Obě kategorie pak mají řadu klasických podkategorií, zaměřených na krajinu, architekturu, reportáž, zátiší, portrét a podobně.

Aby pořadatelé motivovali fotografy k účasti, zveřejnili ukázku z dosud přihlášených prací v kategorii Open, na kterou se můžete podívat ve fotogalerii u tohoto článku. Úroveň je opravdu vysoká.

Sony World Photography Awards je prestižní soutěž pro všechny fotografy - a i když by se to podle jejího jména mohlo zdát, není omezena značkou fotoaparátu. Sony je jejím generálním sponzorem.

"Každý rok pomáháme objevit nové fotografické talenty a zároveň dáváme známým a uznávaným fotografům možnost představit jejich práci publiku po celém světě," říká Scott Gray, ředitel a zakladatel World Photography Organisation, která soutěž pořádá.

"Soutěž je událostí, která oslavuje fotografii ve všech jejích nejrůznějších formách," dodává Yann Salmon-Legagneur ze Sony Europe.

Uzávěrky jednotlivých kategorií:

4. ledna 2019​​

Open - nejlepší jednotlivé snímky (10 podkategorií)

Youth - soutěž pro fotografy od 12 do 19 let, hodnotí se jednotlivé snímky

National Award - národní ceny, vyhlašují se ze snímků přihlášených do kategorie Open, jednou z nich je i česká národní cena

11. ledna 2019

Professional - nejlepší fotoseriály (10 podkategorií)

Do soutěže se lze hlásit zde: www.worldphoto.org/competitions.

Výsledky budou známy v polovině dubna 2019.