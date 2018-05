Kolja, James Bond i Édith Piaf. Turek doplňuje fotky do slavných filmů, které vznikly v Praze

před 37 minutami

Turecký fotograf Musa Bektas na svém instagramovém účtu Filmed in Prague fotí pražská zákoutí, která si zahrála v zahraničních i českých snímcích. James Bond tak ve spěchu nasedá do taxíku před ministerstvem dopravy nebo Marion Cotillardová alias Edith Piaf sestupuje ze schodů kostela svaté Ludmily na náměstí Míru. "Chci ukázat, jak je Praha nádherná a jaké filmy se tady natáčely. V některých z nich se navíc sice objevuje Praha, ale mluví se o nich jako o Vídni, Paříži nebo Curychu," říká.

Bektas pochází z města Adana na jihozápadě Turecka a do Prahy se dostal před rokem a půl na stáž. "Když jsem se přestěhoval do Prahy, do města jsem se zamiloval a rozhodl jsem se něco pro něj udělat. Jednou jsem se procházel s kamarádem v centru a všiml jsem si natáčení filmu Edmond, tak mě napadl projekt Filmed in Prague," popsal Aktuálně.cz.

Na Instagramu má zatím pětatřicet fotek. Spoustu z nich také doplňují záběry z filmu. "O lokacích a filmech jsem si zjišťoval informace asi měsíc. Všechny filmy jsem si prošel a hledal jsem scény z Prahy. Na některé z nich jsem se zeptal svých českých přátel, ale mnoho z nich jsem našel sám na internetu," uvedl.

Bektas má momentálně vyfoceno více než padesátku snímků, které plánuje zveřejňovat postupně, zároveň však fotí dál. "Fotografie je moje obrovská vášeň, sen a způsob sebevyjádření.

V Turecku fotil dříve Musa Bektas například projekt s názvem Istanbul ve dne a v noci.