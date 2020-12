Svět z nebe na fotkách: Od nádherných hor a ostrovů až po Saddámovy boeingy

Český pilot a fotograf Jiří Pruša během svých leteckých expedic zažil ledacos. Průlet bouřkou v horách, vynechávání motoru, namrzání křídel a vrtule, kolaps palubního počítače, nedostatek paliva i zatčení po nechtěném průletu zakázaným vojenským prostorem. Teď ze svých expedic vydává výpravnou knihu Svět z nebe, která shrnuje deset let létání nad celým světem.

"Do knihy Svět z nebe jsem dal téměř všechno zajímavé, co jsem v létání za posledních deset let prožil a viděl," říká Jiří Pruša, který kromě jiného spolupracuje s Aktuálně.cz při leteckém fotografování zajímavých míst v České republice.

V nové publikaci představuje na 2200 snímků z letů nad mnoha zajímavými místy světa, jako je například poušť Sahara, nejvyšší hora Severní Ameriky Denali (Mt. McKinley) nebo třeba sopka Etna.

Snímky a text dokumentují mimo jiné i přistání u Beringova průlivu a let těsně kolem hranice mezi USA a Ruskem, kudy vede i datová čára (mezinárodní dohodou stanovená hranice, při jejímž překročení se mění datum). Píše se zde i o plánování obletu světa malým letadlem, který chtěl Jiří Pruša uskutečnit letos, ale kvůli koronavirové pandemii tento plán nebylo možné uskutečnit.

"V knize chci ukázat, jak krásné jsou pohledy na svět z výšky, a představit svět létání v malém letadle i každému, kdo ho z této perspektivy nezná," vysvětluje autor. Publikace by měla zároveň předat pilotům malých letadel řadu zkušeností i jim dát inspiraci pro jejich vlastní létání.

"Najdete tam proto fotografie i články a povídky věnované jak krásám světa a jednotlivým lidem, které jsem během létání potkal, tak také zkušenostem z létání - jak připravit letadlo, jak plánovat leteckou expedici, co je potřeba s sebou na letecké expedici mít. Fotografie i texty knihy mohou určitě zajímat a inspirovat i čtenáře, který se létání v malých letadlech nevěnuje, ale zajímá se o cestování a krásy světa," konstatuje Jiří Pruša.

Publikace Svět z nebe vychází jen v omezeném počtu výtisků, všechny budou číslované a podepsané autorem. Získat je lze prostřednictvím webu Flying Revue.

Tam lze také najít informace o on-line křtu knihy, který proběhne 10. prosince, a hned po něm bude jako součást křtu následovat premiéra filmového dokumentu Jaderské ostrovy z nebe.

O knize

Svět z nebe. Autoři: Jiří Pruša, Miloš Dermíšek, Jindřich Ilem a Jožo Skácal. 776 stran, více než 2200 leteckých fotografií. Vychází 10. prosince 2020, cena číslovaného výtisku s autorským podpisem 1400 Kč. Vydává Flying Revue.