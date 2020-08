Startuje nový ročník Czech Press Photo, výstava se přesune do Národního muzea

Foto

S příchodem září startuje nový, už 26. ročník soutěže Czech Press Photo. Přináší velkou změnu: výstava vítězných snímků nebude na pražské Staroměstské radnici, ale v Národním muzeu. Změní se i její termín. Obvykle bývala na přelomu roku, teď se její začátek přesune až na březen 2021, ale zato bude trvat až do října. Vítězné snímky z předchozího ročníku si můžete připomenout ve fotogalerii.

Slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků a předání cen bude v prosinci rovněž v Národním muzeu. Autoři mohou snímky do soutěže přihlašovat jako každoročně od 1. září do 30. září prostřednictvím elektronického formuláře.

Další velkou změnou oproti předcházejícím ročníkům je to, že letos budou soutěžit jen fotografové - video sekce tentokrát není vyhlášena.

Předsedou poroty bude Joe Klamar z agentury AFP (Agence France-Presse). Kromě něj v porotě zasedne americká fotoreportérka Nicole Tung, australský fotograf Christopher McGrath, český fotograf Herbert Slavík a šéf fotobanky ČTK Petr Mlch.

Soutěž Czech Press Photo 2020 vyhlašuje sedm fotografických kategorií: Aktualita, Reportáž, Každodenní život, Umění a kultura, Sport, Portrét, Člověk a životní prostředí. Tradičně bude uděleno také roční tvůrčí stipendium Grant Prahy.

"Jako celý svět i soutěž Czech Press Photo zasáhla pandemie koronaviru, což se projevilo v několika rovinách. Kvůli této turbulentní situaci máme méně sponzorů, dále je velmi složité plánovat přesné termíny. Také musíme doufat, že bez problémů přiletí zahraniční porotci. Další citelnou ranou bylo zrušení výstavního prostoru na Staroměstské radnici. Několik měsíců jsme se intenzivně věnovali hledání jiného reprezentativního prostoru, odpovídajícího prestiži soutěže, což se přes všechny překážky podařilo. Jsme hrdí, že se výstava bude konat v překrásných rekonstruovaných prostorách historické budovy Národního muzea," uvedla Veronika Souralová, ředitelka soutěže Czech Press Photo.

Fotografie mohou být do soutěže Czech Press Photo 2020 přihlášeny v průběhu měsíce září, a to pouze elektronicky přes formulář uveřejněný na stránkách soutěže. Soutěž je otevřena vydavatelům, agenturám, profesionálním fotografkám i fotografům, odborným školám i zavedeným volným fotografům, kteří mají trvalé bydliště v Česku nebo na Slovensku a jejich práce vznikly za účelem publikování v médiích.

Vstupní poplatek za přihlášení do kategorie fotografie činí 1000 Kč / 39 eur, mladí autoři do 23 let poplatek nehradí.