To jsou nejlepší české fotky sportu. Kdo je překoná? Startuje prestižní soutěž

Doba kralování nejlepšího českého sportovního snímku roku, kterým je "Peklo Dakaru" od Pavla Tomaškina, se krátí. Prestižní soutěž, kterou pořádá Klub sportovních novinářů, vstupuje do dalšího ročníku a její noví vítězové vzejdou ze snímků, které přijdou porotě do konce listopadu. Ve fotogalerii připomínáme ty nejlepší záběry uplynulého ročníku v jednotlivých kategoriích.

Soutěže, v jejíž porotě je zastoupeno i Aktuálně.cz, se mohou zúčastnit pouze členové Klubu sportovních novinářů. Jen pro kategorii do 23 let platí výjimka a je otevřena pro všechny zájemce, kteří splňují věkovou hranici.

Vypsány jsou kategorie Kolektivní sporty, Individuální sporty, Portrét, Motorismus a Open U23 (do 23 let).

Fotografie zaslané do soutěže musí splňovat několik základních podmínek: měly by být pořízeny mezi 15. prosincem 2023 a 30. listopadem 2024, odpovídat vypsaným soutěžním kategoriím a vyhovět předepsaným technickým požadavkům. Současně s fotografiemi musí být odeslána přihláška do soutěže na formuláři, který je umístěn na internetových stránkách Klubu sportovních novinářů. Podrobnější informace a pravidla soutěže jsou publikovány zde.

Porota zasedne počátkem ledna, nominace pak vyhlásí 15. 1. 2025. Vítězové budou oznámeni na konci ledna v pražské galerii Czech Photo Centre. Přesný termín ještě není známý.

Pořádající Klub sportovních novinářů České republiky (KSN) je profesní sdružení profesionálních novinářů, televizních a rozhlasových reportérů, fotoreportérů a filmařů, kteří se zabývají převážně sportovní problematikou. Klub byl založen v roce 1923 a o rok později se podílel na ustavení Mezinárodní organizace sportovních novinářů (AIPS). KSN je také vyhlašovatelem anket Sportovec roku a Zlatý míč.

Jaroslav Skála (1926-2010), po kterém je pojmenována hlavní cena soutěže, byl celou svou profesní kariéru věrný časopisu Stadión. Nastoupil do něj v roce 1950, když se ještě jmenoval Ruch. Působil tam jako vedoucí fotoreportér až do roku 1988, kdy odešel do důchodu. V letech 1969-1976 předsedal Klubu českých fotoreportérů.

Složení poroty

Předsedkyní letošního ročníku soutěže je Alice Němcová Tejkalová (děkanka Fakulty sociálních věd UK a bývalá sportovní novinářka. Členy poroty jsou: Miroslava Topinková Knapková (skifařka, olympijská vítězka a mistryně světa), Jaroslav Legner (dlouholetý vedoucí fotooddělení redakce deníku Sport), Tomáš Vocelka (novinář a fotograf, působící v Aktuálně.cz), Martin Štěrba (zástupce šéfredaktora Fotobanky ČTK a fotograf), Martin Salajka (volný fotograf, člen výboru Klubu sportovních novinářů).