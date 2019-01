Básně malované světlem. Pražská Leica Gallery vystavuje snímky Stanislava Tůmy

před 1 hodinou

Světla, stíny, tajemná a poetická atmosféra malostranských zátiší. Pohledy do ateliéru Josefa Sudka i do bytů slavných českých umělců. To všechno přináší nová výstava v pražské galerii Leica, věnovaná jedné z legend české fotografie, Stanislavu Tůmovi. Výstava potrvá až do 3. března.

Přestože se Stanislav Tůma narodil v roce 1950, patří už k legendám české fotografie. Rodák z Chebu se o fotografování zajímal už od dětství, ale na přání rodiny začal studovat hotelovou školu. Tam však vydržel jen dva roky, pak se odstěhoval od rodiny a živil se jako diskžokej. Nakonec si našel byt v barokní vile na úpatí Petřína. Dům se stal centrem, kde se scházeli jeho přátelé umělci, a Malá Strana se stala Tůmovým osudem. V Tůmových fotografiích se odráží doba hippies i odkazy na české avantgardní umění. "Fotografie je obraz malovaný světlem a toho byl Tůma věčným hledačem. Světlo, stín či ozářené struktury podněcovaly jeho představivost a prostřednictvím jeho vidění zázračně a poeticky transformovaly šedou realitu. Patřil k umělcům, pro něž bylo fotografování základní bytostnou potřebou; byl chodcem, který nikdy nezapomněl svou Leicu doma," vysvětlila kurátorka výstavy Eva Heyd. Výstava je tematicky rozdělená do tří ucelených částí. V největší místnosti se nachází Tůmova zátiší, která oslní diváka prací se světlem. V menších místnostech najdete fotografovy portréty osobností a zejména pak fotografické náhledy do životů jeho přátel. Ty se vyznačují zvláštní tajemnou atmosférou: pohled do pokoje či ateliéru získává úplně nový rozměr. Kurátorka se domnívá, že právě tato série mohla být ovlivněna tvorbou tzv. nové vlny, která se projevila v československé filmové produkci. Sám Tůma se totiž kdysi toužil věnoval filmu. Od roku 1969 se Tůma začal fotografií zabývat profesionálně, fotil hlavně českou hudební scénu, divadlo a architekturu. V roce 1980 odešel do Švédska a později do Amsterdamu. Vystavoval v řadě světových galerií, jeho snímky jsou ve významných sbírkách. Do Československa se natrvalo vrátil po revoluci, na jaře 1990. Malá Strana a Hradčany se staly hlavním tématem jeho volné tvorby. Ve stejné době vznikaly další soubory: zátiší, akty a portréty. Vedle svých autorských výstav řadu let organizoval skupinové výstavy fotografů a výtvarníků v Česku, ale i v zahraničí. Zemřel 14. září 2005 v Praze. "Po jeho předčasném odchodu se zachoval neuvěřitelně bohatý archiv, ze kterého je možné vybírat celé tematické skupiny originálních černobílých zvětšenin. Tato výstava se soustřeďuje především na mimořádná zátiší, která se dnes jeví v rámci jeho uměleckého odkazu jako to nejcennější," podotýká kurátorka Eva Heyd. A v čem spočívá největší přínos Tůmovy tvorby pro českou fotografii? "Stanislav Tůma je představitelem květinové generace - s celou její vřelostí, romantičností, netradičními příměry a vztahem k nejobyčejnějším věcem. Přitom je ale v jeho tvorbě pevně zakotvený odkaz české klasické a avantgardní fotografie, jíž si neobyčejně vážil a vědomě na ni navazoval. Právě toto zvláštní propojení staví dílo Stanislava Tůmy na významné a nezaměnitelné místo," vysvětluje kurátorka, která pracovala pro nejvýznamnější muzea a galerie v New Yorku. Nyní je ředitelkou Czech National Trust a působí jako manažerka různých projektů této neziskové organizace usilující o záchranu kulturního dědictví. Je také aktivní jako novinářka, fotografka a učí fotografii. O výstavě: Název: Stanislav Tůma: Roky měřené světlem

Stanislav Tůma: Roky měřené světlem Kurátorka: Eva Heyd

Eva Heyd Kde: Leica Gallery, Praha

Leica Gallery, Praha Kdy: do 3. března 2019

do 3. března 2019 Otevírací doba : pondělí-pátek: 10-20 hod., sobota, neděle / státní svátky: 13-19 hod.

: pondělí-pátek: 10-20 hod., sobota, neděle / státní svátky: 13-19 hod. Vstupné: 70 Kč / 40 Kč