25 pozdravů z Marsu. Nejhezčí záběry NASA z povrchu rudé planety. Za pár dnů tam letí nová sonda

před 8 hodinami

Už za několik dní by měl odstartovat další kosmický let americké NASA, zaměřený na průzkum Marsu. Odpočítávání už běží, start mise InSight je naplánován na 5. května. V galerii si můžete prohlédnout fascinující krajiny rudé planety, které se podařilo nafotografovat předchozím expedicím.

Let na Mars potrvá misi InSight do letošního listopadu, kdy by měl modul přistát v oblasti Elysium Planitia. Průzkum je naplánován na jeden marsovský rok, což jsou zhruba dva naše pozemské roky.

Planetární sonda InSight měla původně vystartovat v březnu 2016, let byl ovšem odložen. Termín na přelomu dubna a května 2018 byl zvolen proto, že se v této době otevírá ideální "okno" pro start letu na Mars.

NASA chce na povrch Marsu umístit stacionární sondu, která bude měřit seismickou aktivitu planety (tedy "marsotřesení"). Vědci chtějí zjistit, zda je planeta stále aktivní. Jejich cílem je mimo jiné získat informace o tom, jak vznikaly kamenné planety.

Mise je samozřejmě opět automatizovaná, let člověka na Mars je zatím věcí budoucnosti. Zbývá totiž dořešit ještě řadu zásadních otázek. O těch hovořil v nedávném rozhovoru pro Aktuálně.cz odborník na kosmonautiku Pavel Toufar.

"Stále platí neoddiskutovatelná pravda, že totiž největší překážkou pro pilotovaný let k Marsu a na Mars je člověk. Pokud nebude možné co nejvíce snížit riziko plynoucí z dlouhodobého působení extrémních vlivů na člověka, pak do té doby by bylo krajně nezodpovědné bezmyšlenkovitě posílat na takovou cestu posádku. Když to poněkud přeženu, lze položit provokativní otázku, k čemu by byl u Marsu nebo na jeho povrchu osleplý kosmonaut s prudce rozvinutým nádorovým onemocněním, s výrazně sníženou imunitou a z toho vzešlými akutními zdravotními problémy," uvedl. (Celý článek najdete zde: Lidé v roce 2024 na Marsu? Je to nereálné. Astronaut by oslepl a měl rakovinu, říká odborník).

Podle Toufara je pravděpodobné, že lidská posádka na Marsu nepřistane před rokem 2030.