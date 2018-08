V soutěži Československo - fotografie roku '68 zvítězil snímek raněného muže od Břetislava Hyblera

V soutěži fotografií Československo - fotografie roku '68, jejímž cílem je nejen upozornit na výročí okupace, ale také ukázat veřejnosti dosud neznámé fotografie z této události, zvítězil snímek Raněný na nosítkách Břetislava Hyblera. Na druhém místě skončil Stanislav Šťastný se sérií fotografií U rozhlasu - srpen 1968, jako třetí se umístil Bohumil Dobrovolský.

Výběr ze soutěžních snímků doprovází v galerii Czech Photo Centre v pražských Butovicích výstava fotografií Oldřicha Škáchy ze stejného období. Obě expozice budou k vidění v galerii Czech Photo Centre do 16. září.

Do soutěže se mohli zapojit jak profesionální, tak amatérští fotografové. Celkem se přihlásilo asi 150 lidí, fotografií přišlo přes tisíc. Vítěze vybrala odborná porota v čele s českým fotografem Herbertem Slavíkem. Soutěž organizovali Český rozhlas radiožurnál a Czech Photo Centre.

1. místo: Břetislav Hybler

Na vítězné fotografii Hybler, který byl tehdy elektroprojektantem, zachytil zraněného muže s obvazy na pražské Vinohradské třídě, kterého další lidé nakládají do auta. Za autora převzala hlavní cenu (30 tisíc korun), jeho žena. "Já jsem měla tenkrát hrozný strach. Stála jsem před Domem potravin a čekala jsem, jestli to manžel přežije, protože on musel u takových akcí být. Tak jsem byla ráda, že se vrátil, protože jsme pak měli svatbu," řekla. "Já jsem čekala, protože se střílelo na Národní muzeum, no a on si šel za nějakou fotkou, která za něco bude stát," dodala.

Porota udělila také dvě čestná uznání, jedno Libuši Kyndrové za snímek Vlajka na Václavském náměstí a Jovanu Dezortovi za fotografii Dialog.

Vojska zemí Varšavské smlouvy překročila československé státní hranice v noci z 20. na 21. srpna. Násilně tím skončil pokus o reformu tehdejšího socialistického Československa. Do konce roku 1968 si invaze vyžádala podle nových poznatků historiků 137 mrtvých, další stovky lidí byly zraněny. Události roku 1968 výrazně ovlivnily vývoj evropských států a rozdělily Evropu na desítky let mezi Západní a Východní, tím začalo období normalizace a represe.

2. místo: Stanislav Šťastný

3. místo: Bohumil Dobrovolský