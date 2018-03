Soutěž Czech Nature Photo už zná nominace, porota vybírala z téměř 1800 snímků

před 46 minutami

Mezinárodní odborná porota soutěže o nejlepší fotografii přírody Czech Nature Photo vybrala z téměř 1800 snímků ty, které budou bojovat o vítězství. Do soutěže se přihlásilo 252 českých a slovenských fotografů. Slavnostní ceremoniál vyhlášení vítězů a předání cen bude v galerii Czech Photo Centre 19. dubna.

V kategorii Savci se do užší nominace dostaly snímky Vladimíra Čecha Tygr a bouře, Igora Mikuly Klokan nenápadný a Jiřího Karbuse Zasklený v oceánu.

V kategorii Ptáci jsou to fotografie Martina Tomáše Železničář, Libora Šejny Ve vánici a Lukáše Martínka Ochránce. V případě kategorie Plazi, obojživelníci a podvodní život jsou mezi favority na vítězství Pagekon lupenoocasý Igora Mikuly, Ropušák od Viktora Vrbovského a Pod ledem Rostislava Štefánka.

U Bezobratlých jsou to František Dulík s Posledním bojovníkem, Jakub Hodáň se Starostlivou matkou a dále pak také fotografie Cikáda Igora Mikuly.

Kategorii Český les zastupuje mezi nominovanými Ondřej Balý se snímkem Strážce věže, Josef Bosák s Mlhavým ránem v Beskydech a David Mahovský s fotografií Před východem slunce.

V kategorii České zemědělství a venkov je v nominacích Jana Mašterová s fotografií Učesaná země, Milan Motyka a jeho Spící královny a Michal Kolář se snímkem Kování koně.

V kategorii Zvířata v lidské péči soutěží Michal Dobeš s fotografií Strach, Martin Veselý se Zaskleným gepardem a Roman Vodička se Slávkem.

Přírodu v Praze pak zastupuje Jiří Durdík se snímkem Prosím, před lidmi ne, Petr Kocourek s Labutí královnou a Ivan Mikšík s Krčským muflonem.

Do kategorie Nejlepší fotografie české přírody byl nominován Zdeněk Jakl za snímek Skokan skřehotavý, Petr Salinger s fotografií Vlha a nakladač a Václav Bystřický s Králíčkem ohnivým.

Speciální cenu se rozhodla porota udělit navíc k vyhlášeným oceněním Vladimíru Čechovi mladšímu za sérii fotografií Obyvatel českého lesa pořízených pomocí fotopastí. Také ocenila trojici nejmladších autorů cenou Junior Awards - Jakuba Klímu, Mojmíra Ševčíka a Olivera Joska, neboť láska k přírodě začíná již v dětském věku a je třeba ji podporovat a rozvíjet.

V porotě pod vedením fotografa Michala Krauseho zasedal mimo jiné i španělský biolog a fotograf přírody Javier Aznar. Z českých porotců to byl například Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha, Petr Bambousek, držitel ocenění z prestižních soutěží Wildlife Photographer of the Year, Sony World Photography Awards a Czech Press Photo, či držitel řady ocenění fotograf Václav Šilha.

Práce českých a slovenských fotografů zachycujících přírodu jak v Česku, tak kdekoliv jinde ve světě, bylo možné posílat od 18. ledna do 18. února. Výstava všech oceněných a dalších vybraných fotografií Czech Nature Photo 2018 bude zahájena vernisáží v pražské galerii Czech Photo Centre 4. dubna. Zde také bude 19. dubna slavnostní vyhlášení výsledků.

"Letošní ročník byl profesionální, do soutěže dorazily opravdu kvalitní fotografie a porota, která letos měla mezinárodní zastoupení díky fenomenálnímu španělskému fotografovi přírody Javieru Aznarovi, ve velké konkurenci vybírala velmi těžce. Mohu s jistotou říci, že výstava bude skvělá. Doufám, že autoři, jejichž snímky nejsou oceněni, nebudou zklamaní a budou pyšní, že jsou součástí projektu Czech Nature Photo. Soutěž považujeme za silný nástroj vzdělávání a motivace k ochraně přírody a doufáme, že fotografie unikátní přírody, která nám všem mizí před očima, dokážou veřejnost přesvědčit o naléhavosti její ochrany," říká Veronika Souralová, porotkyně letošního ročníku Czech Nature Photo a současně i ředitelka galerie Czech Photo Centre.