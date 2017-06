Odložte zrcadlovky, láká Sony profesionální fotografy. Argumentem jsou i dva nové objektivy

před 2 minutami

Sony udělalo v poslední době několik rozhodných kroků, kterými chce zaujmout profesionální fotografy. Není to tak dávno, co představilo svůj nový špičkový model A9, určený především pro reportáže a sport. Teď přidalo dva nové širokoúhlé objektivy 16-35 a 12-24 mm. První z nich hraje klíčovou roli: díky němu už má Sony v nabídce všechny tři nejdůležitější objektivy požadované profesionálními fotografy: (16-35, 24-70 a 70-200 mm f/2.8). Oba širokoúhlé objektivy jsme měli možnost vyzkoušet - a působí výborným dojmem.

Když jsem se na letišti v Miláně dozvěděl, že na prezentaci nových profesionálních objektivů pojedu v jednom autě s technickým marketingovým manažerem Sony Jukim Saitem, věděl jsem, že to bude zajímavá cesta. Poměrně dlouho jsme pak probírali snahu, kterou Sony v poslední době věnuje tomu, aby zvýšilo podíl profesionálních fotografů, kteří používají jeho techniku. Úkol je o to obtížnější, že se firma snaží přesvědčit reportéry, ať se vzdají zrcadlovek a přejdou na takzvané "bezzrcadlovky" s elektronickým displejem místo optického hledáčku.

V období, kdy mnozí z velkých výrobců fotoaparátů bojují s dlouhodobým poklesem trhu, Sony se rozhodlo k ofenzívě v tom nejobtížnějším segmentu. Získat si profesionální fotografy totiž není jednoduché - nestačí jen nabídnout techniku odpovídající jejich vysokým požadavkům, ale je potřeba přesvědčit velké vydavatelské domy, tiskové agentury nebo fotografy, kteří už do techniky hodně investovali, že má smysl dělat velmi drahou změnu.

Sony doplnilo zlatou trojici objektivů

Po představení profesionálního fotoaparátu Sony A9, který je zaměřen na reportáž a sport, měla firma významný úkol, který bylo potřeba splnit: chyběl jí vysoce světelný širokoúhlý objektiv 16-35 mm. Je to jeden ze tří pilířů, na kterých stojí základy profesionální výbavy. Dalšími dvěma jsou základní zoom 24-70 mm a teleobjektiv 70-200 mm. S těmito objektivy (o světelnosti f/2,8) se dá zvládnout podstatná část profesionální práce.

Nyní je tedy tato trojice kompletní, Sony totiž představilo svůj 16-35 mm f/2.8. A kromě něj přidalo i lehký zoom 12-24 mm f/4, který nabízí ještě širší úhel záběru. Mimochodem, od roku 2013 Sony vyvinulo už 27 plnoformátových objektivů s bajonetem E (pro plnoformátové bezzrcadlovky Sony A7 a A9).

Podle parametrů by měly být nové objektivy výborné

Oba nové objektivy jsme dostali možnost vyzkoušet, a to při poměrně dlouhém odpoledním a večerním fotografování, takže byl čas si je osahat.

"Objektiv 16-35 mm f/2,8 patří do série profesionálních objektivů G Master a je určen jak pro krajinářskou fotografii a fotografování architektury, tak pro reportáž," představil nový objektiv Jazz Sidharh ze Sony Europe.

Jak konstatoval, řada unikátních technických řešení má zajišťovat vynikající ostrost kresby po celé ploše snímku při jakékoliv cloně, rychlé a přesné ostření, minimální chromatickou aberaci, minimální odlesky v objektivu a odolnost proti vodě a prachu.

A jak to bylo ve skutečnosti? Oba dělají velmi příznivý dojem

Dostal jsem možnost vyzkoušet si oba objektivy během několikahodinového fotografování s bezzrcadlovkou Sony A7R II. Má snímač s vysokým rozlišením 42,4 megapixelů, což klade na objektivy velmi vysoké nároky. Jaké jsou tedy první dojmy?

Oba zoomy jsou na objektivy pro plnoformátový profesionální fotoaparát poměrně kompaktní a lehké, což je příjemné zjištění.

Ostření je u obou skutečně rychlé. Nemohu samozřejmě exaktně potvrdit, že platí tvrzení Sony o neměnné ostrosti od středu až po rohy snímku. To by chtělo provést laboratorní testy. Ale při pohledu na nafotografované snímky je ostrost po celé ploše snímku velice dobrá a sníženou ostrost v rozích jsem při podrobném zkoumání nezaznamenal.

Drobnosti by se našly, ale celkový dojem je velmi příznivý

Pokud jde o chromatickou aberaci (barevná vada čočky, která se projevuje fialovou nebo nazelenalou linkou na hranách mezi hodně světlými a tmavými místy snímku), snažil jsem se objektivy dostat do nejobtížnějších situací, jako je fotografování odlesků na vodní hladině, okna proti obloze nebo třeba větví stromů (opět proti obloze). I zde objektivy obstály. Na snímcích ve formátu jpeg jsem aberaci nepozoroval, ve formátu raw (čistá data nasnímaná fotoaparátem) sice vidět v některých případech byla, ale v minimální míře, s jejíž korekcí si programy, jako je Lightroom, lehce poradí.

Objektivy by měly eliminovat i světelné odlesky (třeba při fotografování proti slunci), které se u širokoúhlých objektivů s vypouklými čočkami objevují poměrně rády a často. S objektivy od Sony jsem s tím během fotografování žádný problém neměl.

U objektivu 16-35 mm se při snímku okna (najdete ho v galerii u tohoto článku) projevila soudkovitost (u širokoúhlých objektivů bývá častá), a to jak na snímku upraveném fotoaparátem do formátu jpeg, tak ve výchozím souboru raw. Soudkovitost se však dala snadno korigovat v Lightroomu.

Příjemný kontrast a ostrost

Oba objektivy působily velmi dobrým dojmem, snímky z nich jsou i při pohledu na neupravovaný raw hezky ostré a kontrastní.

Otázka je, jak budou reagovat fotografové na cenu, která je v případě objektivu 16-35 mm stanovena na 2700 eur (cca 79 000 korun) a v případě zoomu 12-24 mm na 2000 eur (54 000 Kč). Právě takové ceny Sony na prezentaci oznámilo. Ve srovnání s konkurencí to nejsou částky, která by se pohybovaly mimo realitu, ale na druhou stranu to není málo peněz a Sony je v tomto segmentu přece jen relativní nováček, i když velmi ambiciózní.

Je čas přezbrojit? Otázka "za milion"

Musím říct, že Sony A7R II s novými objektivy na mě udělalo velmi příznivý dojem. Až takový, že jsem si chvíli začal říkat, jestli není čas přezbrojit z plnoformátové zrcadlovky na tuto bezzrcadlovku. Ale v takovém případě vždy narazíte na otázku: vyplatí se to? Vyplatí se prodat s citelnou finanční ztrátou vybavení od jedné značky - včetně všech objektivů - a investovat do jiného? A právě na tuto otázku bude Sony v nejbližší době často narážet u tiskových agentur, profesionálů, poloprofesionálů i u pokročilých amatérů, pracujících s plnoformátovými fotoaparáty.