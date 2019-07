Snímek fotografa Aktuálně.cz se dostal do výběru National Geographic Daily Dozen

Letecká fotografie zachycující hladinu odkaliště Venuše na Mostecku, kterou pořídil fotograf Aktuálně.cz Tomáš Vocelka, se dostala do výběru 12 nejzajímavějších snímků dne na webu National Geographic Your Shot. Své snímky tam každý den posílají fotografové z celého světa.

"Snímek je z rozsáhlejšího seriálu, který jsme nafotografovali nad severními Čechami s pilotem Jiřím Prušou. Čtenáři Aktuálně ho brzy najdou na webu," říká fotograf Tomáš Vocelka. "Hladina odkaliště Venuše u Mostu nám trochu připomínala fotky Země z vesmíru, takže jsme nad ním udělali pár zatáček a nafotili několik záběrů," vysvětluje.

Na seriálech leteckých fotek Aktuálně.cz spolupracuje s časopisem Flying Revue. Létá se malým Dynamicem WT-9, v jehož kokpitu Jiří Pruša absolvoval řadu zahraničních leteckých expedic. "Letecké focení je týmová práce. Jiří je sám skvělý fotograf, takže ví jak pilotovat a jak mi ukázat fotografované místo, aby se daly udělat dobré fotky," říká Tomáš Vocelka

National Geographic Your Shot je internetová platforma, kam každý den posílají své snímky tisíce fotografů z celého světa. Editoři z nich pak denně vybírají dvanáctku nejzajímavějších, která nese název Daily Dozen (nejde tedy o počet lajků, jako na sociálních sítích).

"Je to podruhé, co se moje fotka do tohoto výběru dostala, a samozřejmě mě to těší, protože konkurence je každý den obrovská. První snímek, kterého si editoři National Geographic všimli a vybrali ho do Daily Dozen, byl pak oceněn také v jedné z nejprestižnějších fotosoutěží světa - na Sony World Photograhy Awards 2017 získal ocenění Commended," uvedl Vocelka.