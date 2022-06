Portréty Ukrajiny očima fotografa: Tito lidé ještě nedávno žili podobně jako my

Filmový režisér Martin Kuba nemohl snést pomyšlení na to, že by po ruské invazi na Ukrajinu jen nečinně přihlížel. Vydal se proto s fotoaparátem do válkou zasažených oblastí, aby pomohl přinést svědectví o tom, co se tam děje. Jeho fotografie vycházely na Aktuálně.cz, psal odtud i texty pro české noviny a organizoval finanční pomoc. Zachytil mimo jiné i tyto portréty lidí zasažených válkou.

Martin Kuba napjatě sledoval situaci na Ukrajině už před ruskou invazí. "Mám přítelkyni, jejíž rodiče pocházejí od Kyjeva, takže jsme to dost prožívali. Když invaze skutečně začala, nebyl jsem schopen sedět v Praze, jen tak koukat a nic nedělat," říká.

Kdyby měl vojenský výcvik, nejspíš by v té době odjel na Ukrajinu bojovat. "Jenže na vojně jsem nebyl - a tak mě napadlo, že se můžu pokusit dělat to, co umím. Mám vystudovanou filmovou školu, a tak jsem se rozhodl, že na Ukrajinu vyrazím fotit, abych přinesl svědectví o tom, co se tam děje," vypráví Kuba.

Na Aktuálně.cz náhodně narazil na článek s fotografiemi od reportéra, který se právě vracel z Kyjeva. "Spojil jsem se s redakcí a přihlásil jsem se, že bych tam odjel a pokračoval ve fotografování. Byl jsem velice vděčný, že na to kývli a vyřídili mi akreditaci. "Sbalený jsem pak byl v podstatě během dvaceti minut, abych stihl odjet co nejdříve. Tehdy to ještě vypadalo, že by Kyjev mohl padnout, a já jsem tam chtěl být včas."

Když se situace v Kyjevě zlepšila, vrátil se na chvíli zpět do České republiky, vzal si o něco lepší fototechniku, než měl s sebou původně, a obratem se vrátil zpět, tentokráte do Charkova.

"Tam to tehdy bylo dost drsné. Pokračoval jsem ve fotografování, dokud se Charkov nepodařilo osvobodit a dokud se tam situace nezlepšila. Byl bych pak pokračoval na Donbas a do Slavjansku, ale protože v Česku chystáme film na festival v Karlových Varech, musel jsem se vrátit ke svému původnímu povolání filmového režiséra," vysvětluje Martin Kuba a zároveň přiznává, že už nechtěl dál svoje blízké trápit tím, že byl v podstatě každý den v ohrožení života.

I po návratu však pokračoval ve shánění peněz pro paramediky z Kyjeva a dobrovolníky v Charkově, kteří se starají o lidi postižené válkou. "Věřím, že i díky mým fotografiím se povedlo vybrat přes tři miliony korun. Měl jsem tak pocit, že to alespoň k něčemu bylo," konstatuje Kuba.

Na nadcházejícím festivalu v Karlových Varech představí v premiéře film Vinland, který shodou okolností také pojednává o Ukrajincích. "Je to můj absolventský film na FAMU a vypráví o členech komunity, která žije v České republice a trpí v systému černé práce, organizovaném ruským šéfem."

I další Kubův film by měl být spjatý s Ukrajinou. "Bude o klukovi, který je po otci Rus a po matce Ukrajinec. Původně jsme uvažovali o tom, že po matce to bude Čech, ale vzhledem k aktuální situaci jsme to přehodnotili. Chtěli bychom začít točit v zimě na Ukrajině. Film bude pracovat s podobným traumatem, jaké si u nás prožili lidé v roce 1968. A bohužel se ukazuje, že od té doby se ruský způsob chápání světa nezměnil."