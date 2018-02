Skvělý nápad od Pentaxu: Nemusíte kupovat nový fotoaparát, ten starší vám upgradují

před 12 hodinami

Pentax představil novou špičkovou plnoformátovou zrcadlovku K-1 II a zároveň přišel s naprosto neobvyklou nabídkou pro majitele předchozího modelu K-1. Za zlomek ceny nového přístroje jim ten starší v servisu upgradují. Nabídka se objevila na webových stránkách této značky.

Podle informace, kterou lze najít například na britských webových stránkách firmy, budou mít dosavadní majitelé Pentaxu K-1 možnost dát svůj fotoaparát do specializovaného servisu, kde v něm vymění elektroniku a změní také logo na těle přístroje.

Je to neobvyklý krok, výrobci fotoaparátů něco takového nedělávají. Častější je spíš takový přístup, že změní jen pár věcí a novinku (o které by se třeba v automobilovém světě mluvilo jako o lehkém faceliftu) prodávají jako zcela nový model.

Pentax celou věc prezentuje jako vstřícný krok ke svým dosavadním zákazníkům. Za 450 liber (to je v přepočtu něco kolem 13 tisíc korun) získají všechny funkce, které má nový model Pentax K-1 II. Cena za upgrade je přitom zhruba pětinou toho, co by stálo pořízení nového fotoaparátu.

Podle tiskové zprávy bude upgrade dostupný v časově omezeném intervalu od 21. května do 30. září. Pokud se nabídka objevila ve Velké Británii, je velmi pravděpodobné, že ji bude možné využít i v ostatních evropských zemích.

Zatímco hardwarový upgrade je krajně neobvyklý, vylepšení softwaru, které do fotoaparátů přidává nové funkce, je častější. Výbornou pověst má v tomto ohledu třeba Fujifilm, jehož upgrady občas do starších fotoaparátů přidávají funkce, které přinesly až nové, modernější modely.