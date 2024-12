Obří fotka obyvatel Náměště nad Oslavou má čtyři metry, pomáhali s ní až ve Skotsku

V Náměšti nad Oslavou vyvěsili obří společnou fotografii obyvatel města, kterou v říjnu pořídil z vysokozdvižné plošiny fotograf Roman Franc. Negativ z velkoformátového fotoaparátu byl tak velký, že ho museli naskenovat až ve Skotsku, je totiž jen málo míst na světě, kde to dovedou. Na skenování se tam musí čekat, proto od vyfotografování snímku do vyvěšení uběhly zhruba dva měsíce.

Fotografie o velikosti 3×4 metry se na jednom z náměšťských domů objevila počátkem prosince. "Panu Outulnému, který nám to umožnil, moc děkujeme. Nechystali jsme žádné velké odhalení, místo toho jsme chtěli nechat nechat každému prostor, aby si fotografii objevil sám a našel si k ní vlastní cestu. Není to náhoda - právě takhle totiž vnímáme význam a odkaz fotografie. Zachycuje společný okamžik, který jsme prožili, a dává každému možnost ho prožít znovu, po svém. Jde nám o to, aby z fotografie měli lidé především radost " řekl autor fotografie Roman Franc.

Unikátní portrét obyvatel města, nazvaný "Grupa z Náměště nad Oslavou", vznikl 5. října na počest skvělého místního fotografa Ondřej Knolla (1883-1960). "Není jen obrazem lidí, kteří zde žijí, ale také důkazem soudržnosti našeho města a krásnou vzpomínkou pro další generace," uvedl starosta města Jan Kotačka.

Přípravy si vyžádaly hodně času

"Tahle fotka se připravovala rok," vzpomíná na vznik snímku fotograf Roman Franc. "Několik dní v průběhu roku jsem obcházel město, hledal vhodné místo a zkoumal světlo v různé denní době. Chtěl jsem, aby na snímku byla vidět řeka, kamenný most a zámek, tedy symboly města."

Brzy si uvědomil, že aby svého cíle dosáhl, bude nutné fotografovat z výšky. "Musel jsem počítat s tím, že v záběru je potřeba mít dost místa pro všechny obyvatele města, kteří prý přijdou. Přitom jsem nevěděl, kolik jich nakonec bude, jestli tisíce, stovky, nebo nikdo. Věděl jsem, že to se uvidí se až v den D," vypráví fotograf.

Počasí nevyšlo, fotograf se bál, že nikdo nepřijde

V době, kdy už se focení blížilo, bylo z předpovědi počasí jasné, že v plánovaném dni bude pršet a bude navíc bude větrno a zima. "Do poslední chvíle jsme zvažovali, zda to neodvolat a neposunout na jiný den. Měl jsem strach, aby přišli lidé," říká Franc. Měl před sebou dilema, které bylo v tu chvíli jen obtížně řešitelné: hrozí víc, že lidé nepřijdou kvůli dešti, nebo je spíše odradí posunutí předem oznámeného termínu? Nakonec se rozhodl jít do toho a nic neposouvat.

V sobotu 5. října se nechal na vysokozdvižné plošině zvednout vysoko nad řeku a modlil se, aby začali chodit lidé. "Stál jsem ve výšce dvaceti pěti metrů, foukalo, poprchávalo, ale lidé chodili. Rybáře a vodáky dokonce neodradila ani studená voda od toho, aby do ní vstoupili," popisuje den, kdy snímek vznikl.

Nakonec se rozhodl focení zkrátit na co nekratší dobu a vzdát se i některých nápadů, které měl připravené. "Nadechl jsem se, zadržel dech a časem dlouhým celou jednu vteřinu jsem vyfotografoval všechny odvážlivce, kteří přišli," říká Roman Franc.

Přestože se v nevlídném a chladném počasí snažil Roman Franc zvládnout vše co nejrychleji, focení trvalo déle než hodinu. Mezi fotografovanými se objevil samozřejmě i umělecký sochař Pavel Tasovský a starosta Jan Kotačka, kteří stáli za plánem pozvat France, aby pořídil skupinový portrét města.

S negativem museli pomoci až ve Skotsku

Na výslednou fotografii si ale všichni zúčastnění museli zhruba dva měsíce počkat. Roman Franc totiž použil výjimečný velkoformátový fotoaparát vyrobený na zakázku v Maďarsku. Filmový negativ o velkosti kancelářského papíru A4 byl tak velký, že ho dokážou naskenovat jen na několika místech na světě. "Vyvolal jsem ho a poslal do Skotska. Mají tam na skenování pořadník, tak jsem doufal, že přijdu brzy na řadu," vysvětluje. Nakonec se všechno podařilo podle plánu, fotograf si totiž přál, aby se velkoformátový snímek stihl vyvěsit během adventu.