Sbohem, léto! Připomeňte si horké dny u vody pohledem fotografky Olgy Mrázkové 

Na fotkách uvidíte výjevy z pláží i jemné akty. "Ze všeho nejraději ale fotím detaily v přírodě. Úplně nejraději za rozbřesku," říká brněnská fotografka Olga Mrázková, která pro Aktuálně.cz připravila fotografické ohlédnutí za letošním horkým létem. "Lovila jsem v místních tůňkách, jezech, přehradách a taky u Jaderského moře," vysvětluje vítězka letní soutěže vyhlášené facebookovým fotografickým projektem Street Report.

"Fotím asi deset let, možná déle, čas hrozně letí," říká fotografka Olga Mrázková. "Když je člověk mladý, má své plány, ve kterých nepočítá s překážkami. Nebo jenom s těmi lehce překonatelnými. No a mně se takový zádrhel stal. Onemocněla jsem a skončila veškerá sranda," vypráví, jak se vlastně dostala k fotografování. "Co v takové situaci dělat? Cestovat ani sportovat mi zdraví nedovolilo. Nezbylo nic jiného než začít malovat. Zkusila jsem. Nepomohlo a prázdné místo zůstalo prázdné," popisuje.

Pak ji napadlo koupit si fotoaparát a naučit se s ním zacházet. "Zkoumala jsem, co je clona, ISO a čas. Pořád mi to nějak nevycházelo a automat to jistil. Hrůza. Přihlásila jsem se do brněnské školy Photogenia. Zpětně to vidím jako dobrý tah. Nejenže nám tam popsali všechny čudlíky a ukázali, co s nimi, ale dovolili nakouknout dovnitř té černé krabičky se zrcátkem," říká fotografka, která vyhrála jednu ze soutěží vyhlašovaných facebookovou skupinou Street Report.

Rubrika Foto na Aktuálně.cz se Street Reportem již delší dobu spolupracuje a vítězům soutěží dává možnost představit jejich fotografie i čtenářům jednoho z největších českých zpravodajských webů.

Olga Mrázková se ve Photogenii pro fotografování opravdu nadchla. "Spousta z nás je v kontaktu se školou dosud. Je to jako najít kupu spřízněných duší na jednom místě," říká. "Od té doby foťák tahám často s sebou, vláčím ho do míst, kde by stačil mobil, zdržuji na výletech, otravuji na akcích, lehám si v místech, kde jiní důstojně kráčí, a ruším klid svých nejbližších," vysvětluje pobaveně.

"Když jsem zaznamenala ve skupině Street Report soutěž Koupání a koupaliště, vzpomněla jsem si, že k tomu tématu něco mám. Tak proč to neposlat? Nejsem zrovna plážový povaleč, ale letošní prosluněné léto lákalo ke koupání víc než jindy. Většina přírodních vod byla v okolí Brna zelená, khaki nebo jinak odstínovaná, bylo horko a ochladit se nebylo kde. Lezli jsme do vod, nad kterými bychom za normálních okolností ohrnovali nos. V jednom takovém zastrčeném jezírku s lehce kalnou vodou vznikla i vítězná fotka. Vodní víla si tam právě po plavání protahovala záda. Stačilo se přikrčit… Doma jsem pak jen snímek ořízla, srovnala linie a přidala kontrast."

