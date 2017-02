Ruská modelka visela za ruku z mrakodrapu. Riskovala život kvůli fotce na Instagram

před 12 hodinami

VIDEO: Modelka Viktoria Odincová riskuje život kvůli fotce na Instagram | Video: Mavrin Studios, Youtube | 06:19

Kvůli fotce na Instagram udělají někteří lidé cokoliv. Ruská modelka Viktoria Odincová visela za ruku z Cayan Tower, což je jeden z nejvyšších mrakodrapů v Dubaji. Vysloužila si za to milion „lajků“ od fanoušků, ale také tvrdou kritiku, že zbytečně riskovala život.

Dvaadvacetiletou ruskou krásku při šíleném kousku držel za ruku mladík, který se zabývá zdoláváním mrakodrapů a pořizováním snímků z jejich vrcholů. Na fotce Odincová visí ve vzduchu a pod ní se rozprostírá 300 metrů hluboká propast.

Aby nikdo nebyl na pochybách, že to není trik, zveřejnila skupina video na YouTube, kde je vidět, jak se na svůj riskantní pokus chystali a jak ve skutečnosti probíhal. Pod dalším krátkým videem, které má na modelčině Instagramu přes milion shlédnutí, je přes dva tisíce komentářů. A řada z nich pochybuje o zdravém rozumu mladé Rusky i o tom, zda má nějaký smysl pro zodpovědnost.

viki_odintcova : Все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить это самостоятельно. @a_mavrin #VikiOdintcova #MAVRIN #MAVRINmodels #Dubai

Jestli byla modelka nějak jištěná proti pádu, není jasné. Z videa to vypadá, že ne. "Neměla byste navádět vaše fanoušky, aby dělali nebezpečné věci. Některý z nich by se mohl snažit vás napodobit, spadnout a zabít se. Je spousta jiných způsobů, jak člověk může předvést svou odvahu. Myslete trochu!" napsal Odincové na Instagram třeba Azham Siddiqui. "Ilegální a nezodpovědné," zlobí se také Anamika Melanger. Vasiliki Georgitsi má i jasné doporučení, co by měl Instagram nyní udělat: "Je to taková pitomost, že by jí měli okamžitě zrušit účet."

Ať už byl kousek Odincové skutečný, nebo nějak nápaditě nahraný, nyní ji sledují na Instagramu přes tři miliony fanoušků. A ti si z něj mohou brát příklad. Odehrálo už se několik neštěstí, kdy při podobných pokusech o zdolávání vysokých budov zemřeli lidé. Třeba před půl rokem zahynul při jedné ze svých adrenalinových akcí mladý fotograf, pětadvacetiletý Ashton Christopher Serrano. Několik měsíců předtím spadl z 52patrového mrakodrapu v New Yorku čtyřiadvacetiletý Conner Cummings a výčet obětí je mnohem delší.

autor: Tomáš Vocelka