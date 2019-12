Nejlepší fotky desetiletí (II.): Od havárie Costa Concordie po protesty na Ukrajině

Poslední volné místo na soupisce českého týmu na hokejovém mistrovství světa hráčů do 20 let v Ostravě zaplní útočník Vojtěch Střondala. Do týmu se dostal i proto, že ze zdravotních důvodů na turnaji skončil Jan Jeník, který si v pondělním utkání proti USA poranil koleno. Střondala nastoupí již dnes proti Kanadě.

"Padli nám dva důležití hráči, proto jsme se rozhodli dopsat Vojtu," řekl asistent trenéra Patrik Eliáš novinářům po dnešním dopoledním tréninku. Již v prvním utkání na šampionátu se zranil Jakub Lauko. "Navíc visí otazník nad Janem Šírem," poukázal Eliáš na to, že stoprocentně fit není ani další útočník.

Češi budou mít v závěru mistrovství k dispozici jen šest obránců a 12 útočníků včetně Šíra. Na soupisku se nedostanou beci Ivan Lytvynov a Jan Mlčák, kteří s týmem dosud trénovali. "Kluci se po zranění Honzy Jeníka semknuli a hráli výborný hokej. Doufáme, že v tom budou pokračovat," přál si Eliáš.

Vedle Šíra měl v minulých dnech zdravotní problémy i brankář Lukáš Dostál, oba hráči ale už dnes byli na ledě. "Lukáš se cítil lépe. Dva dny měl ale volno, takže to není o tom, aby šel dnes do zápasu. Lukáš Pařík odchytal proti Američanům skvělý zápas a dostane šanci i dnes," řekl Eliáš.

Český tým je po třech zápasech třetí ve skupině B a stále ještě nemá jistý postup do čtvrtfinále. Pokud bude proti Kanadě bodovat, posune se do další části turnaje bez ohledu na výsledek předešlého souboje Německa s Ruskem. Teoreticky ale mohou Češi získat postupovou jistotu již před svým utkáním. Pokud totiž jeden z týmů vyhraje v základní hrací době či dva body získají Němci, mohou i prohrát s Kanadou po 60 minutách.

"Na kanadský tým se poctivě připravíme. Pro nás se nic nemění. Nebudeme spekulovat, že Rusové vyhrají. Brankáři jim moc nechytají, my nemůžeme na nic spoléhat. Naši kluci budou hrát na max," řekl trenér Václav Varaďa po pondělním utkání, ve kterém jeho tým prohrál v prodloužení s USA.