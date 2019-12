Editoři agentury Reuters vybrali snímky, které charakterizují nejzávažnější a nejsledovanější události posledních deseti let v celém světě. Vznikl tak soubor zhruba 150 špičkových fotografií, které ukazují to nejlepší z fotožurnalistiky uplynulých deseti let. Seriál na Aktuálně.cz ve čtyřech dílech představí všechny vybrané fotografie. Úvodní díl se věnuje letům 2010 až 2012.

