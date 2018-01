Recenze: Canon 6D Mark II poráží svého předchůdce. Ale dokáže navázat na jeho slávu?

před 3 hodinami

Canon 6D byl ve své době přelomový fotoaparát. Objevil se v roce 2012 a společně s Nikonem D600 dal amatérům poprvé v masové míře ochutnat, jaké to je, fotit s profesionálním plnoformátovým snímačem. Canon 6D Mark II, uvedený na trh před několika měsíci, navazuje na legendu. A jak už to v podobných případech bývá, má to těžké - byť jsme se během čtrnácti dnů focení a srovnávání přesvědčili, že to je velice dobrý fotoaparát, který dělá kvalitní fotky.

Když přicházely na trh původní Canon 6D a Nikon D600, bylo focení plnoformátovým snímačem až na výjimky doménou profesionálů. Nabízely ho totiž jen drahé profesionální zrcadlovky. S těmito dvěma přístroji se ovšem cena dostala na úroveň, která už zaujala pokročilé amatéry a poloprofesionály.

I přes své stáří jsou to fotoaparáty, kterými dodneška fotí spousta velmi dobrých autorů. Přestože nenabízí tolik funkcí jako dražší "profi" sourozenci, jsou ohromně oblíbené.

Vzhledem k pověsti a oblibě Canonu 6D už fotografové několik let čekali na následovníka. Canon si dal na čas. A když se konečně objevil vytoužený Mark II, strhla se lavina. Jenže jiná, než by se dalo čekat: první recenze na světových fotografických webech nebyly pochvalné.

Vzhledem k tomu, že původní Canon 6D důvěrně znám, těšil jsem se, až budu moci porovnat oba modely, dělící od sebe pět let. Recenze je v tomto případě tedy ryze osobní.

Jaký tedy je Mark II?

Po čtrnácti dnech fotografování a srovnávání mohu říci (i přes všechny negativní poznámky, které jste už možná četli), že je to velice dobrý fotoaparát. V mnoha věcech výrazně předčí svého předchůdce, v dalších za ním přinejmenším nezaostává. Jenže, a to přiznávám už na začátku, jsou tady i mnohá "ale".

Co se tedy podstatně zlepšilo?

Tak za prvé - Mark II má otočný, a navíc ještě i dotykový displej. Pro mnohé fotografy, s nimiž jsem se bavil, je to ohromné plus. Já otočný displej zase až tolik nevyužívám, takže tuto novinku tak vysoko nehodnotím, byť je samozřejmě příjemná.

Za druhé - Ohromně se vylepšilo zaostřování v případě, že ostříte přes displej, a ne přes optický hledáček. Původní 6D byl v takové situaci velmi, velmi pomalý, objektiv při lovení správného zaostření jezdil sem a tam, často zbytečně. Nový Mark II je rychlý a přesný - a navíc se dá místo, na které je potřeba zaostřit, určit dotykem na displeji. Podle mě je to největší přínos novinky. Displej pro kompozici často používají krajináři - a ti pocítí razantní změnu k lepšímu.

Porovnejte si, jak se zlepšila rychlost ostření při fotografování s displejem oproti předchozímu modelu. Ostření přes hledáček je velmi rychlé u obou. | Video: Tomáš Vocelka | 00:26

Za třetí - Mark II má vyšší rozlišení snímače. Nově je to 26 megapixelů oproti původním dvaceti. Subjektivně mám pocit, že fotky mají díky tomu o něco lépe vykreslené jemné detaily, ale zároveň se mi zdá, že rozdíl mezi 20 a 26 megapixely není ve výsledné kvalitě snímků nijak výrazný. Každopádně, pokud chcete dělat velké zvětšeniny (myslím tím přes metr velké), je každý megapixel navíc dobrý. I toto je tedy plus pro Mark II.

Za čtvrté - Značné změny k lepšímu přineslo také video, ale to je zrovna věc, kterou od své zrcadlovky nijak nevyžaduji (samozřejmě na rozdíl od mnoha jiných fotografů a filmařů, pro které je to stěžejní záležitost). Ale na druhou stranu je potřeba říci, že podobně jako u dalších stejně drahých fullframe zrcadlovek nenajdete u Canonu 6D Mark II video v rozlišení 4K. A filmaři zde budou postrádat také výstup na sluchátka.

To pro mne byly ty nejvýraznější změny.

Jsou tu i další pozitivní skutečnosti

Ale pojďme se podívat na další přednosti Canonu 6D Mark II:

Začnu trochu paradoxně. Jeho velkou předností je to, že se na při pohledu na jeho tělo oproti předchůdci nic nezměnilo. Drobné odchylky v designu samozřejmě najdete, ale podstatné je, že všechny ovládací prvky zůstaly na svém místě. Takže se fotograf nemusí nic nového učit. Prostě jde a fotí tak, jak byl zvyklý.

A co je skvělé, ovládací prvky jsou stále dost velké na to, aby se dalo fotit i v rukavicích. Kdo měl někdy v ruce fotoaparát za deseti- či patnáctistupňového mrazu, tuší, jak je to výborná věc.

Navíc se objevilo nové tlačítko těsně vedle spouště, kterým se vybírají zaostřovací body, a je to opět vítaný pokrok. Zaostřovacích bodů přibylo, místo původních jedenácti je jich 49.

Jenže - Canon zřejmě použil modul z menší APS-C zrcadlovky 80D. Všechny nové zaostřovací body jsou tedy nahuštěné naprosto nelogicky uprostřed fotografované plochy. Pokud byste chtěli ostřit na věc, která je na okraji záběru, máte smůlu. Nezbude než zaostřit na střed a pak překomponovat záběr, jako za dávných časů filmových zrcadlovek, kdy to ani jinak nešlo.

Jak je to s focením za tmy a expoziční pružností?

Právě to jsou věci, za které Canon Mark II sklízel v recenzích kritiku. Tak tedy: Je na tom zhruba stejně jako původní 6D. Nečekejte nic výrazně horšího, ovšem ani lepšího. Odchylky, které zaznamenaly testy (a někdy to bylo v neprospěch novinky), jsou tak malé, že jsem je při běžné práci se soubory RAW nevnímal.

Takže je to vlastně všechno dobré, ne?

Ne, bohužel tak jednoduché to není, alespoň pokud jde o expoziční pružnost (tedy o schopnost zachytit co největší rozdíl mezi světly a stíny bez ztráty detailů). Zůstat na úrovni pět let starého modelu není žádná výhra.

Porovnání výřezů v originální velikosti si můžete prohlédnout a stáhnout zde.

Už poměrně starý Nikon D750 z roku 2014 je z tohoto pohledu lepší a stojí zhruba stejné peníze jako Mark II. A to už vůbec nemluvě o Pentaxu K-1 s 36 megapixelovým snímačem. Tady Canon zaostává. Nevycházím přitom z čísel v testech, ale ze své osobní zkušenosti s editací "raw" souborů z těchto fotoaparátů.

Porovnání výřezů v originální velikosti si můžete stáhnout zde.

Jen upozorňuji, že toto zaostávání není třeba brát nijak tragicky, Mark II dokáže podobně jako původní 6D dělat skvělé fotky.

Jak se to projevuje prakticky? Třeba v tom, že tam, kde budete s Nikonem a Pentaxem celkem v klidu fotit bez přechodového filtru pro ztmavení oblohy, na Canon ho budete muset nasadit, aby nebe nebylo přepálené (tedy zcela bílé, bez kresby v detailech).

Můžete to pocítit také v situaci, kdy budete chtít při úpravě fotky (např. v Lightroomu) výrazně zesvětlit tmavou část snímku či prosvětlit hluboké stíny. Tam toho konkurence dovolí více, než svede 6D Mark II - digitální šum se při úpravě fotek z Canonu zvýrazňuje podstatně dříve.

Velmi dobrý fotoaparát s ohromně silnou konkurencí

A jsme u podstaty toho, proč se zřejmě na 6D Mark II snesla kritika, přestože není vůbec špatný. Změnila se konkurence, a to prudce.

Nikon D750 (představen v roce 2014) poskytuje přinejmenším větší expoziční pružnost než zbrusu nový Canon 6D Mark II. Pentax K1 (z roku 2016) je technologicky zcela v jiném světě. Jen namátkou: rozlišení 36 megapixelů, skvělá expoziční pružnost, stabilizace obrazu na snímači, možnost výběru mezi klasickou a absolutně tichou elektronickou závěrkou (jejíž užívání navíc prodlužuje životnost fotoaparátu), možnost fotit s pomocí tzv. pixel shiftu záběry s ultravysokým rozlišením (výrazně vyšším než původních 36 Mpx). A to už se mluví o tom, že brzy přijde modernější model!

Navíc na trhu posiluje velmi dravé Sony se svými plnoformátovými bezzrcadlovkami řady A7, které jsou technologicky také v mnohém dál (např. A7 II. má 117 zaostřovacích bodů oproti 49 u Canonu, nejrychlejší čas závěrky 1/8000 oproti 1/4000 u Canonu).

Prostě - následník obdivovaného 6D přišel do světa, který je zcela jiný, než byl před pěti lety.

Je možné, že si to Canon uvědomuje, a přesto volí tuto strategii kvůli takzvané segmentaci trhu (aby nekonkuroval svým vyšším modelům). Zřejmě sází na předpoklad, že fotografy pracující se starým 6D, pošilhávající po něčem lepším a novějším, nasměruje k vyššímu Canonu 5D Mark IV.

Jenže (vidím to na sobě i na mých přátelích, včetně fotografů z bohatých západoevropských zemí) to má poměrně zásadní háček. Původní Canon 6D je i přes své pokročilé technické stáří (5 let je ve světě fotoaparátů dost) stále velice dobrý. A mezi modely šestkové řady a vyšším 5D Mark IV je až příliš velký cenový rozdíl (nový 6D nyní seženete kolem 40 tisíc, 6D Mark II za něco přes 50 tisíc, zatímco 5D Mark IV stojí zhruba sto tisíc korun).

Pro koho tedy 6D Mark II je a pro koho není?

Určitě je to dobrý fotoaparát pro někoho, kdo je fanouškem Canonu a přechází z menšího formátu APS-C na takzvaný fullframe. Fotí velice dobře, má ovládání, na které jsou lidé pracující s Canony zvyklí (a které je podle mého názoru velmi dobře vymyšlené). Pokud do této skupiny patříte, recenzí na zahraničních webech, které v některých případech nedopadly příliš dobře, se bát nemusíte. 6D Mark II je velmi dobrá fullframe zrcadlovka pro pokročilé amatéry i poloprofesionály, schopná udělat špičkové snímky.

Pokud fotograf není vyhraněným fanouškem Canonu a přechází na plný formát, má spoustu jiných voleb a za stejné peníze může dostat - technicky vzato - o dost víc. Nebo se lákavých vymožeností nabízených konkurencí může vzdát a vsadit místo toho na robustnost a spolehlivost fullframů od Canonu a na jeho širokou nabídku objektivů.

A vyplatí se upgrade těm, kdo už fotí předchozím Canonem 6D? To záleží na tom, co čekají. Ti, kteří touží po výklopném dotykovém displeji, rychlejším ostření přes displej a po lepším videu, si musí zvážit, zda jim to stojí za investici kolem 50 tisíc korun. Majitele původního modelu 6D, kteří podobné věci nepotřebují, Mark II sice potěší, ale příliš neokouzlí, i když fotí stejně pěkně (nebo dokonce o i malou trošku lépe) jako jeho starší a slavnější bratr. (A opět upozorňuji, že jde o můj subjektivní názor.)

Canon 6D Mark II versus konkurence

(fullframové fotoaparáty se srovnatelnou cenou za tělo bez objektivu, ceny jsou orientační)