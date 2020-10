Praha jako v zrcadle. Po dešti je město nádherné, ukazuje fotograf

Existují města, která jsou zvlášť krásná, když prší. Praha, podobně jako třeba Paříž, k nim patří. Je ovšem potřeba umět tuto krásu vnímat - a jedním z lidí, kteří to skvěle dovedou, je fotograf Radoslav Vnenčák. Jeho snímky, pořízené obvykle těsně po dešti, zachycují nádherné odrazy a ukazují Prahu úplně novým pohledem. V rozhovoru vysvětluje, jak jeho snímky vznikají.

Téma zrcadlení je pro vaše fotografie Prahy typické. Pamatujete si ještě na první fotku Prahy se zrcadlením, kterou jste pořídil?

Chvilku jsem musel přemýšlet a hledat, ale ano, myslím že jsem ji našel. Bylo to Malostranské náměstí s odrazem kostela sv. Mikuláše a tramvaje, fotografované od Malostranské besedy. Časem vznikla i lepší fotografie z toho místa, ale tato byla asi první. Byl to březen 2018.

Jak často se během roku vyskytnou podmínky, aby se takové snímky daly udělat?

To je těžká otázka. Samozřejmě, pokud se budeme bavit o "loužovkách" (tedy o odrazech v loužích), tak je to celkem jasné. Tam je to dané počasím. Ale "odrazovky" (prosté odrazy v jakémkoliv lesklém povrchu) se dají fotit, i když je sucho, a tam už se fantazii meze nekladou.

Plánujete taková focení, nebo rychle reagujete na vývoj počasí?

Stejně jako mnoho dalších fotografů sleduji předpovědi, a když ostatní konstatují "zase bude pršet", já zkoumám, kdy by mohlo přestat, protože to je ideální čas vyrazit na lov. Znám v Praze nejrůznější louže, ale ne všude vydrží.

Kolik času týdně vlastně fotografováním strávíte?

Dříve to bylo daleko více, neuměl jsem ještě tolik plánovat a běhal jsem fotit téměř obden. Dnes už víc plánuji a často využívám aplikace - jak na počasí, tak na východy a západy slunce. Vyrážím, jen když se zdá, že by mohly být dobré podmínky, a hlavně když mám čas.

Jste povoláním truhlář, děláte zakázkový designový nábytek a interiéry. Má vaše práce něco společného s fotografií? V čem se potkávají?

Ano, mám malou truhlárnu a je to moje srdeční záležitost. Snažím se využít své fotografické zkušenosti k nafocení naších realizací a tím propagovat naši práci. Povedlo se už i pár zakázek, kde jsme do interiéru jako doplněk použili mé fotografie. Je to směr, kterému bych se chtěl více věnovat.

Vaším hlavním tématem je Praha, proč jste si vybral právě ji?

Je to celkem jednoduché. Bydlím tady a Prahu jsem si zamiloval. Dokážu hodiny bloudit uličkami nebo se procházet po vyhlídkách a hledat nové pohledy. Praha je úžasná v tom, že je stále jiná a i díky ročním obdobím je v ní stále co objevovat.

Vzpomenete si, kdy jste držel poprvé v ruce fotoaparát a kdy jste začal fotit tak intenzivně, že se to stalo vaším hlavním hobby?

Hodně fotil můj strýc a já jsem to obdivoval. Někdy kolem roku 1989 jsem si koupil první, velmi jednoduchý fotoaparát na 12 černobílých snímků. Bohužel jsem tehdy k zhotovení fotografii využíval fotoslužby. Pak bylo pár let, kdy šlo focení stranou, ale po příchodu do Prahy jsem se k němu vrátil. Měl jsem tady kamaráda Petra Matějčíka, který mě zasvětil do světa zrcadlovek a už to pak nešlo zastavit.

Nelákalo vás to někdy, opustit truhlařinu a fotit profesionálně?

Občas se sám sebe ptám, kolik chci a můžu fotografovaní věnovat času. I přesto, že dnes už tvoří část mých příjmů, rád bych nadále zůstal u truhlařiny a focení měl jako nejvýraznější koníček. Mám velký respekt k fotografům, kteří se focením živí, protože sám vím, jak je to někdy náročné.

Máte nějaké fotografické vzory, případně fotografy, jejichž práci rád sledujete?

Tato otázka mě dostává do trochu komplikované situace. Za těch pár let, co se fotografování věnuji, mě ovlivnilo hodně fotografů. Nevím, zda je dovedu zmínit tak, abych na nikoho nezapomněl. Uvedl bych proto pro příklad několik jmen z poslední doby, která samozřejmě souvisí s tematikou Prahy: Richard Horák, Jiří Štarha, Peter Čech, Kamil Procházka. Ale výborných fotografů, kteří mě ovlivnili, je samozřejmě mnohem více.

Máte nějaké fotografické plány do budoucna?

Plánů je vždycky dost, jen toho času je jaksi málo. Jeden ze směrů, kterému se v nejbližší době chci více věnovat, je fotografovaní pomoci ND filtrů, (snižují množství světla procházející objektivem a umožňují používat velmi dlouhé expozice). Díky nim se totiž dají zachytit velmi známé pohledy jiným způsobem. Ale odrazům zůstávám věrný.

O autorovi snímků:

Radoslav Vnenčák je fotograf, jehož hlavním tématem je Praha. Začínal fotografovat v dětství, ještě na kinofilm. Fotografie je jeho koníček, kromě města a událostí v něm fotografuje také koncerty a kulturní akce. Jeho práci můžete sledovat například na sociálních sítích:

Instagram: instagram.com/radoslavvnencak

Facebook: facebook.com/radoslav.vnencak