Krása zimních Jeseníků. Za rozbřesku jsou naprosto úchvatné, ukazuje fotograf

Takovou krásu, jakou zachycují fotografie Radka Severy, uvidí na vlastní oči málokdo. Jeseníky před východem slunce jsou naprosto úžasné. Jenže abyste to prožili na vlastní kůži, musíte tomu něco obětovat a také vědět, kdy bude to správné počasí. Pojďte se podívat, opravdu to stojí za to.

Fotograf Radek Severa, kterého čtenáři Aktuálně.cz znají díky jeho snímkům ze zvlněného Moravského Slovácka, dva měsíce pečlivě sledoval předpověď počasí, než přišel ten správný čas vyrazit. Pak už to šlo jednoduše. Jednoho lednového nastavil budík na 1:50 ráno, aby nejpozději o půl třetí vyjel z Hodonína, směr Červenohorské sedlo. Nechme jej odvyprávět, jak taková fotografická výprava vypadá: "Na určené místo přijíždím přesně v 5:00, času mám dost do východu slunce a tak pomalu stoupám k Bílému sloupu, odkud pak odbočuji vpravo ke Kamennému oknu a zjišťuji, že i zde je cesta velmi dobrá a já táhnu sněžnice zbytečně, snad se budou hodit pak k Točníku. Cestou jsem udělal několik snímků Červenohorského sedla a nafotil jsem východ měsíce nad Pradědem. Ráno je nádherné, teplota příjemných -10°C bez větru, prostě si tu krásu užívám, jen technika tuhne, ale šlape bez problémů. Jsem u cíle, stojím před Kamenným oknem, ale sníh je všude rozdupaný a snažím se najít nějakou kompozici, kde by nebyly lidské stopy. Slunce vychází, cvakl jsem asi tři snímky a měním stanoviště. Není to, jak bych si představoval, a tak snímám jiné náměty, jako je Vozka, Keprník a jdu směrem na Točník. I tam už je cesta vyšlapaná, tak sněžnice schovávám pod smrk a pokračuji k vyhlídce, na které jsme byli ještě za svobodna (1986) s mojí manželkou. V okolí skály vyrostl smrkový les a tím se místo hodně změnilo, což mě moc nepotěšilo, ale cestou zpět se zvedla mlha, a tak byl úsměv na tváři zpátky a závěrka jen cvakala Pomalu jsem se vracel přes Vřesovou studánku zpět na sedlo, krásným, chvílemi mlhavým nebo prosluněným lesem. Určitě by bylo lákavé vydržet na místě do večera, jelikož bylo úžasné světlo, ale člověk by měl vědět, kdy má přestat, aby se mohl vrátit zdravý domů, což se mně při 200 km dlouhé cestě zpět potvrdilo. Ale už se znovu těším do těch krásných končin." Fotograf Radek Severa Fotit začal v roce 1985

Získal řadu ocenění ve fotosoutěžích (například 2. cenu ve Štítech Viléma Heckela v roce 2009)

V roce 2014 získal titul Mistra Svazu českých fotografů

Více fotek najdete na jeho webových stránkách