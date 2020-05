Krása českých lesů na fotkách Martina Raka. V poslední době je ničí sucho, říká

Foto

Martin Rak patří ke špičkovým českým fotografům krajiny. Fotil na nejrůznějších místech světa, ale nejraději má české lesy a krajinu na severu Čech. "Právě lesy poslední dobou kvůli suchu hodně trpí," říká. I proto se rozhodl zapojit se do kampaně Zachraňme lesy. Jeho snímky lesa si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Zaměřujete se na focení přírody. Jak si vybíráte lokalitu, do které se vydáte fotografovat?

Fotografovaná lokalita mě musí nějakým způsobem oslovit. U nás v Česku nejraději fotím v oblastech na sever od Prahy, protože tam najdete ojedinělou kopcovitou krajinu, pískovcové oblasti se strmými skalami a hlubokými soutěskami a pohraniční hory s krásnými bukovými lesy. Naše země ale nabízí i spoustu jiných krás - jihočeské rybníky, mnoho hradů a zámků nebo třeba zvlněná pole na jižní Moravě.

Fotografovanou oblast se vyplatí mít dobře zmapovanou a prochozenou, protože potom se snáze rozhoduje, kam se vydat fotit na základě povětrnostních podmínek a ročního období. V případě pěkného počasí vyrážím většinou na vyhlídky na vrcholcích hor a kopců, při zataženém a mlhavém počasí fotografuji lesy nebo potoky a ve sněhové vánici hledám minimalistické motivy na horských pláních.

Nicméně za více než deset let fotografování přírody a krajiny jsem se mnohokrát přesvědčil o tom, že i když neustále sledujete předpověď počasí a vyrážíte "na jistotu", podmínky vyjdou podle vašich představ jen málokdy. Focení krajiny je z velké části o vytrvalosti a taky o štěstí.

V lesích panují celkem náročné světelné podmínky. Jaké zvolit nastavení, aby je fotograf věrohodně zachytil?

Fotografuji většinou s předvolbou clony, ideálně ji nastavuji na f/8 nebo f/11. Pokud je ale objekt v popředí hodně blízko, přicloním až na 14 nebo 16, aby byl snímek ostrý od popředí až po pozadí. Vyšší clonu (16 nebo 22) používám také v případech, kdy je slunce v záběru. Světlo se totiž láme o lamely clony a tvoří pravidelnou hvězdičku. Téměř vždy používám stativ, abych mohl fotit na nízkou citlivost ISO 100 (snímky jsou při ní nejkvalitnější).

Jak dlouho vám trvá postprodukce u jedné série fotografií?

To záleží na konkrétních snímcích. U těch "jednodušších" mi úpravy zaberou tak 10-20 minut. Pokud ale fotím v náročných světelných podmínkách v protisvětle na více expozic, které se pak skládají do jednoho výsledného snímku, nebo použiji focus bracketing (několik snímků s různými rovinami zaostření, složených tak, aby bylo na fotografii ostré vše), může se úprava jedné fotografie protáhnout i na několik hodin.

Jakou techniku si berete s sebou do přírody?

Již pátým rokem fotografuji Canonem 5DS R, který mi díky vysokému rozlišení umožňuje tisknout velké zvětšeniny. Většinou mám nasazený širokoúhlý objektiv Canon 16-35 mm f/4L IS USM, který je kompaktní a perfektně ostrý. Na krajinné detaily používám teleobjektiv 70-300 mm f/4-5.6L IS USM. V batohu mám ještě lehký a světelný objektiv 50 mm f/1.8 STM, kabelovou spoušť a několik filtrů (polarizační a silné ND filtry).

Jaká specifika má focení v lesích? Na co se zaměřit, na co si dát pozor?

Pro focení v lese jsou nejdůležitější správné podmínky. Osobně mám nejraději hustou mlhu, která celou scénu zjednoduší a vytvoří 3D efekt, kdy bližší objekty jakoby vystupují z obrazu a rušivé elementy v pozadí zakrývá mlha. Úplně nejlepší je, když do mlhy ještě prosvěcuje slunce. Ani ideální podmínky však nezaručují dobrou fotku. Stejně zásadní je totiž zajímavá kompozice. Nebojte se při jejím hledání experimentovat a zkoušet fotit z neobvyklých úhlů - těsně nad zemí nebo třeba obraťte fotoaparát kolmo vzhůru.

Podporujete ochranu lesů v České republice. Jak se jako fotograf do iniciativy zapojujete?

Jelikož trávím spoustu času v lesích, které bohužel v posledních letech hlavně kvůli suchu dost trpí, rozhodl jsem se jim pomoct a symbolicky jim oplatit to, že mi poskytují nejen fotografické útočiště. Dal jsem dohromady výstavní sérii fotografií českého lesa, kterou věnuji do charitativní dražby na podporu kampaně Zachraňme lesy Hnutí Duha.

Vernisáž výstavy spolu s aukcí byla naplánována na 12. března v holešovickém Vnitroblocku, ale vzhledem k nynějším okolnostem se zatím přesunula na neurčito. Fotoobrazy, které precizně vytiskli a adjustovali kolegové v Megapixelu, jsou připravené, a jakmile budeme mít nový termín, dáme vědět. Pokud byste sami chtěli projekt Zachraňme lesy podpořit, můžete si koupit můj fotoobraz na plátně.

Můžete nám prozradit pár tipů a triků ohledně fotografování v přírodě?

Myslím, že nejdůležitější je hlavně chodit ven a fotit, protože to vás nejvíc posune dál. Samozřejmostí je co možná nejlepší světlo, které bývá obvykle během modré nebo zlaté hodiny (ta první je hodina před východem nebo po západu slunce ta druhá hodina po východu nebo před západem slunce). A buďte trpěliví!

O fotografovi: