Obrazem: Žižka žene lidi palcátem a další neobyčejné pohledy na Prahu z výšky

Americké ozbrojené síly v neděli podnikly nálety proti milicím podporovaným Íránem v pohraniční oblasti Iráku a Sýrie. Oznámily to dnes tiskové agentury s odvoláním na Pentagon. Nálety byly odpovědí na útoky, které za pomoci bezpilotních letounů podnikly milice proti Američanům na základnách v Iráku.

Cílem amerických náletů se stala operační zařízení a sklady zbraní na dvou místech v Sýrii a jednom místě v Iráku, uvedlo americké ministerstvo obrany.

Nálety podle Pentagonu dávají jasně najevo, že prezident Joe Biden je odhodlán konat při ochraně amerického personálu.

Agentura Reuters poznamenala, že je to podruhé, co prezident Biden od svého nástupu do funkce před pěti měsíci nařídit odvetné údery proti Íránem podporovaným milicím. Biden v únoru nařídil omezené údery proti cílům v Sýrii v reakci na raketové útoky v Iráku.