Skvělé fotky přírody. V Praze vystavují světové hvězdy Ami Vitale a Javier Aznar

Unikátní pohled na přírodu očima devíti různých fotografů představuje na pražské Staroměstské radnici výstava Czech Nature Photo - porotci vystavují. Jsou zde k vidění snímky hvězd světové fotografie, jako je Ami Vitale nebo Javier Aznar, i práce špičkových fotografů přírody z Česka.

Po vítězných fotografiích aktuálního ročníku soutěže Czech Nature Photo je možné zhlédnout i tvorbu jejích porotců. Konkrétně se jedná o práce dvou zahraničních autorů Ami Vitale a Javiera Aznara a etablovaných českých fotografů Petra Bambouska, Václava Šilhy, Miroslava Bobka, Pavla Krásenského, Rostislava Stacha, Veroniky Souralové a Michala Krauseho.

"Fotografická soutěž Czech Nature Photo již třetím rokem ukazuje veřejnosti krásy přírody zachycené objektivy českých a slovenských fotografů. Soutěž se vždy snažíme doplnit řadou dalších tematických aktivit, ať už jde například o putovní výstavy, nebo o pravidelný cyklus přednášek Měsíc přírody v Czech Photo Centre. Letos program doplňuje výstava tvůrců, kteří v uplynulých třech ročnících zasedli v porotě soutěže," popisuje projekt Michal Krause, předseda poroty Czech Nature Photo.

"Osobně mám z výstavy velkou radost," dodává Krause. "Přináší totiž pestrou a zajímavou ukázku stylů a přístupů k fotografování přírody českých i zahraničních fotografů. Ti prostřednictvím svých snímků představují místa, kam není snadné nahlédnout, fascinující tvory, kteří tam žijí, ale i snahu lidí ochránit a udržet přírodu pro další generace," uvedl.

O vystavujících autorech

Ami Vitale - fotografka magazínu National Geographic, zakládající členka Ripple Effect Images, pětinásobná držitelka ocenění v soutěži World Press Photo včetně první ceny za sérii o místní komunitě ochraňující slony v Keni.

Javier Aznar - španělský biolog a profesionální fotograf, jehož práce je zaměřena na přírodu a ochranu volně žijících živočichů, člen Emerging League Photographers při International League of Conservation Photographers. Jeho fotografie pravidelně dosahují čelných umístění v prestižních soutěžích včetně Wildlife Photographer of the Year. Pravidelně publikuje v prestižních časopisech včetně National Geographic a BBC Wildlife Magazine.

Petr Bambousek - wildlife fotograf a lektor, finalista soutěže Wildlife Photographer of the Year, oceněný v soutěžích Windland Smith Rice Awards, Bird Photographer of the Year a mnoha dalších.

Václav Šilha - wildlife fotograf, který s fotoaparátem procestoval všechny kontinenty včetně Antarktidy. Držitel několika ocenění z Czech Press Photo i zahraničních soutěží. Jeho fotografie byly publikovány mimo jiné v časopisech National Geographic a BBC Wildlife Magazine.

Miroslav Bobek - přírodovědec a ředitel Zoologické zahrady Praha, autor oceňovaných mediálních projektů (Odhalení) a několika knih. Iniciuje a aktivně se podílí na projektech ochrany přírody.

Pavel Krásenský - makro fotograf, entomolog, ilustrátor a lektor. Jeho fotografie a ilustrace byly publikovány v mnoha českých i zahraničních knihách a časopisech.

Rostislav Stach - wildlife fotograf, lektor, autor dvou knih o fotografování divoké přírody. Jeho fotografie byly oceněny v mnoha českých i zahraničních soutěžích (Czech Press Photo, IFWP a další).

Veronika Souralová - makro fotografka, která se věnuje systematickému pořizování fotografických celků ze života hmyzu. Od roku 2015 je ředitelkou soutěže Czech Press Photo. K této prestižní soutěži ji před 15 lety přivedly fotografie mravenců, s nimiž soutěžila v kategorii Příroda. V roce 2016 založila multižánrové Czech Photo Centre v Praze a spolu s Michalem Krausem soutěž pro fotografy přírody Czech Nature Photo.

Michal Krause - wildlife fotograf, lektor a píšící autor, jehož fotografie byly oceněny v soutěžích Czech Press Photo, Wildlife Photo Contest a Windland Smith Rice Awards, spoluzakladatel soutěže Czech Nature Photo.

Výstava na Staroměstské radnici bude otevřena od 4. července do 31. srpna každý den od 10.00 do 19.00 hodin. Základní vstupné činí 120 a snížené 70 korun.