Pojďte se bát: strašidelné snímky fotografa Gorana Tačevského jsou jako z hororu

Když se dohodne na spolupráci světově uznávaný reklamní fotograf a dům hrůzy, nemůže to dopadnout jinak: zrodí se fotky, které dýchají hororovou atmosférou. Snímky Gorana Tačevského jsou nyní k vidění na výstavě v centru Prahy.

Fotografie jsou od 14. do 25. května vystaveny v minigalerii centra FotoŠkoda ve Vodičkově ulici (zdarma) a také v protějším domě hrůzy Prague Fear House.

Goran Tačevski je uznávaný reklamní fotograf, působící v České republice. Specializovaný švýcarský časopis Lürzer’s Archive, zaměřený na reklamní tvorbu, ho zařadil mezi 200 nejlepších na světě. Má za sebou výstavy v předních evropských městech a získal řadu uznávaných ocenění: například stříbrného lva v Cannes nebo ceny Euro BEST, Epica či Golden Drum. Za své reklamní kampaně má na kontě i řadu českých Louskáčků.

Goran Tačevski studoval pražskou FAMU, pak začal fotografovat pro pařížskou agenturu SippaPress. V roce 1987 se přestěhoval do Paříže, kde začala jeho spolupráce s pařížskou agenturou Gamma. Jeho manželkou byla v té době známá módní návrhářka Klára Nademlýnská. V roce 2003 se vrátil i s rodinou do Prahy, kde bydlí doposud. Spolupracoval s časopisy a deníky New York Times, Vogue, Marie Claire, Cosmopolitan, Liberation, Le Monde, Harper's Bazaar.